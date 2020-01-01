جوميس على رأسهم - أجانب الدوري السعودي المُنتهية عقودهم بيونيو

خلت القائمة من النادي الأهلي، الذي يعتبر الفريق الوحيد الذي يملك عقوداً سارية لجميع أجانبه الـ7.

حالة تخبط وغموض كبيرة تُحيط بمصير العديد من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الحالية، خاصة الذين تنتهي عقودهم في شهر يونيو المُقبل.

وتظهر هذه الأزمة بسبب توقف النشاط الرياضي في العالم، نظراً لتفشي فايروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما صنع أزمة لإدارات الأندية واللاعبين.

وعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم على هذه الأزمة، بعدما أعلن موافقته على تمديد عقود اللاعبين التي تنتهي في الصيف المقبل، حتى نهاية الموسم الحالي 2019 - 2020، بسبب توقف النشاط الرياضي في العالم.

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ومازالت الموسم الرياضي في السعودية مُتبقي به 8 مباريات على مستوى الدوري ونصف نهائي ونهائي كأس الملك.

أما على صعيد اللاعبين فهناك 35 لاعباً أجنبياً يمثلون أنديتهم مازال مصيرهم غامضًا، حيث ستنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الجاري.

ويعد نادي الفيحاء أكثر نادٍ لديه عقود لاعبين أجانب قريبة من النهاية بـ5 لاعبين، فيما لدى أندية الاتحاد والشباب والوحدة والفتح لاعب وحيد من كل نادٍ سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وخلت القائمة من النادي الأهلي، الذي يعتبر الفريق الوحيد الذي يملك عقوداً سارية لجميع أجانبه الـ7.

واللاعبون الذين ستنتهي عقودهم نهاية الموسم هم:

كارلوس إدواردو، بافيتيمبي جوميس (الهلال)

برادلي جونز، مايكون، بيتروس (النصر)

كريم الأحمدي (الاتحاد)

فيليب كيش، وليد أزارو (الاتفاق)

فاروق بن مصطفى (الشباب)

إلتون (الوحدة)

ماتشادو، تاوامبا (التعاون)

هايلاند، رولي بونيفاسيا، جويل هيرمي أوجوستو (الفيصلي)

عامر شفيع، جيجو كارلوس فيلانويفا، نيتو، ارسيون، فانيفا إيما أندرياتسيما (الفيحاء)

مروان سعدان (الفتح)

سفيان بن دبكة، عزالدين دوخة، ازيكيل بالوميكي (الرائد)

اس مانداو سي، سافاس جينتسوجلو، ادما تراوري (العدالة)

سليم بوخنشوش، فراس شواط (أبها)

إدريس فتوحي (الحزم)

مصطفى زغبه، سيرجيو فيتور، فاروق شافعي وإبراهيم الشنيحي (ضمك)