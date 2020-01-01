أخبار الأهلي اليوم | رغبة شادي رضوان، وتصريحات سيد عبد الحفيظ

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 4 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 4 يوليو 2020 ..

مدير الكرة: إعلان اتحاد الكرة موعد استئناف الدوري خطوة إيجابية

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بإعلان اتحاد الكرة لمواعيد استئناف الدوري المصري، واصفًا الأمر بأنه خطوة إيجابية ويدعو للتفاؤل.

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وأكد المسؤول البارز في الفريق الأحمر أن الاستعدادات جارية بقوة لعودة الدوري ومواجهة الوداد في دوري أبطال أفريقيا، إذ قال للموقع الرسمي للأهلي "الفريق يستعد بشكل قوي للمرحلة‏ الحالية، انتظارًا لاستئناف مسابقة الدوري وكذلك مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال ‏أفريقيا، وذلك من خلال التدريبات اليومية، والتنسيق المستمر بين ‏الجهاز الفني فيما يخص البرنامج التدريبي وكافة الأمور المتعلقة بالشق الفني".

شادي رضوان: أتمنى الاستمرار مع الفريق الأول، وأشكر الكبار على الدعم والمساندة

أبدى لاعب الأهلي الشاب "شادي رضوان" سعادته الكبرى بالتواجد مع الفريق الأول، مبديًا رغبته بالاستمرار معه ومشيدًا بدور اللاعبين الكبار في دعمه ومساندته.

إذ قال لموقع الأهلي الرسمي "بالتأكيد شرف كبير لأي لاعب بقطاع الناشئين التدرب مع الفريق الأول، ولكن أمنيتي هي الاستمرار في ملعب التتش وحجز مكان في حسابات الجهاز الفني بالنادي خصوصًا وأني متشوق لهذه الفرصة منذ فترة طويلة".

أضاف حول استقبال الكبار له "منذ اليوم الأول تحدث معنا الكابتن وليد سليمان ومن بعده كهربا ومحمد محمود وجميع اللاعبين وكانت كلماتهم تحفيزية ومهمة للغاية وساعدتنا جميعًا وجعلتنا نقاتل في التدريبات حتى نثبت أنفسنا ونثبت أقدامنا مع الكبار، ولابد أن أشكرهم على هذا الاستقبال وعلى تلك النصائح".

سيد عبد الحفيظ: فايلر يُحدد مباريات الأهلي الودية

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه جاري التنسيق حاليًا مع المدير الفني رينيه فايلر لوضع البرنامج الإعدادي للاعبين خلال الفترة القادمة، خاصة تحديد المباريات الودية اللازمة.

وأوضح عبد الحفيظ أن الفريق أمام خيارين لبدء مبارياته الودية، إما تنظيم مباراة داخلية بين اللاعبين وبعضهم البعض أو مواجهة أحد الفرق المتاحة حاليًا.

ومن المتوقع أن يصل فايلر يوم الإثنين القادم بعد انتهاء العطلة التي حصل عليها للسفر والاجتماع بأهله في سويسرا.

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