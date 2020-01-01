لنس يزيد من فرص انتقال جاكسون موليكا للأهلي؟

مهاجم مازيمبي حصل على عرض فرنسي

كشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية النقاب عن تقديم نادي لنس الفرنسي عرض للتعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي المطلوب بقوة في النادي الأهلي المصري.

الصحيفة أوضحت أن مسؤولي لنس تقدموا بعرض لاستعارة المهاجم صاحب الـ20 عامًا مقابل 100 ألف يورو مع حق شرائه نهائيًا مقابل 300 ألف يورو، مشيرة إلى أن ذلك العرض كان بعيدًا جدًا عن توقعات مازيمبي وطلباته المالية للتخلي عن لاعبه الهداف.

وأضافت أن ضعف العرض لم يقتصر على القيمة المالية للنادي الكونغولي، بل كذلك راتب موليكا، إذ قدم النادي راتبًا سنويًا له مقدر بـ300 ألف يورو، وهو العرض الذي أثار سخرية ممثلو اللاعب.

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ذلك العرض الفرنسي قد يزيد من فرص النادي المصري في الحصول على "الصفقة الحلم"، إذ قد يُقنع إدارة مازيمبي وموليكا أنهما لن يحصلا على عرض مالي أفضل من ذلك المقدم من الأهلي والذي تحدثت الصحافة عن أنه يقترب من المليوني يورو.