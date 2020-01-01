أخبار الأهلي اليوم | سبب غياب السومة، وموعد جديد لوصول بلايلي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 18 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020 ...

تحديد موعد جديد لعودة يوسف بلايلي

قال محمد الحارثي المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن تأخر وصول لاعب الفريق يوسف بلايلي من بلاده يعود لمشكلة الطيران في الجزائر بسبب أزمة فيروس كورونا.

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وحدد الحارثي موعدًا جديدًا لوصول الجناح المهاجم، إذ قال أنه من المتوقع أن يصل جدة يوم 19 أغسطس القادم.

الكشف عن سبب غياب السومة عن التدريبات

غاب عمر السومة عن التدريبات الجماعية للأهلي خلال اليومين الأخيرين مما أثار الكثير من الشكوك والجدل حول أسباب ذلك.

وقد أوضحت مصادر صحفية أن غياب المهاجم السوري سببه شعوره بآلام في الجهاز الهضمي، وسيعود اللاعب للانتظام في المران اليوم الثلاثاء استعدادًا لقمة الخميس أمام الهلال.

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