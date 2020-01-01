أخبار الأهلي اليوم | اجتماع حاسم مع الاتحاد الآسيوي، وعودة الثنائي المصاب

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 23 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 23 أغسطس 2020 ...

الأهلي يستعيد مارين والمولد قبل لقاء ضمك

أكد الجهاز الطبي في النادي الأهلي اكتمال شفاء الثنائي ماركو مارين وسعيد المولد من إصابيتهما التي أبعدتهما عن المباريات الأخيرة من الدوري السعودي.

المزيد من الفرق

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن اللاعبين باتا جاهزان لمواجهة ضمك في الجولة القادمة من الدوري السعودي، حال قرر المدرب فلادان ميلويفيتش ذلك.

صراع ناري في الدوري السعودي للتأهل لدوري أبطال آسيا 2021

تقرير خاص عن الصراع الشرس في الدوري السعودي على المقعدين الثالث والرابع، أبطاله الأهلي والوحدة والرائد والفيصلي والشباب. التفاصيل هنا

ا جتماع حاسم بين الأندية السعودية والاتحاد الآسيوي للحديث حول دوري أبطال آسيا

وافق الاتحاد الآسيوي على الاجتماع بممثلي أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون عن بُعد للحديث عن عدة أمور قبل التوجه إلى قطر لاستكمال الموسم الجاري من دوري أبطال آسيا، وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن هذا الاجتماع سيجري اليوم الأحد.

وترغب الأندية السعودية في مناقشة عدة ملفات أبرزها الجوانب المالية الخاصة بالبطولة وكذلك إجبارهم على السكن جميعًا في فندق واحد ورفضهم للأمر.

موعد مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي. التفاصيل هنا