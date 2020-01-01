خمسة أندية ومقعدان .. صراع ناري في الدوري السعودي للتأهل لدوري أبطال آسيا 2021

أربع جولات تحسم كل شيء

دخل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أمتاره الأخيرة، وقد حُسم نسبيًا صراع اللقب لصالح الهلال رغم أن الفارق النقطي مع النصر تقلص إلى ست نقاط بعد خسارة المتصدر الأخيرة أمام الأهلي.

صراع القاع مشتعل للغاية، إذ هناك ستة أندية تتنافس بقوة للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى، لكن الصراع الأهم والأشرس هو قتال حجز المقعدين الثالث والرابع المؤهلين لبطولة دوري أبطال آسيا 2021.

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الهلال والنصر ضمنا أول مقعدين مؤهلين للبطولة القارية، ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 46 نقطة، يليه الوحدة بـ43 ثم الرائد والفيصلي بـ42، ويتواجد الشباب خامسًا بـ38 نقطة، وقد فقد الاتفاق صاحب المركز السادس بـ36 نقطة فرصه في المنافسة على التأهل لدوري أبطال آسيا.

الأهلي خدم نفسه كثيرًا بالفوز الذي حققه على الهلال في الجولة السابقة، وقد بات صاحب الفرص الأكبر في حجز المقعد الثالث، فيما الشباب أضر نفسه كثيرًا بالسقوط أمام الرائد وأصبح بحاجة إلى معجزة كبيرة لحجز المقعد الرابع.

الشباب سيُواجه أبها والأهلي والحزم والهلال، وهي جميعًا مباريات صعبة ومهمة للمنافسين، إذ يهدف الأول لتحسين مقعده في الجدول فيما يُريد الأخير ختامًا احتفاليًا باللقب، أما الأهلي فهو يُنافس على التأهل لآسيا والحزم للبقاء في دوري المحترفين.

مباراة الجولة الـ28 بين الأهلي والشباب في الجوهرة المشعة ستلعب دورًا مهمًا في حسم فرص الفريقين النهائية، إذ الفوز سيضمن للراقي التأهل لدوري أبطال آسيا خاصة لو تمكن من الفوز في المباراة السابقة على ضمك، فيما انتصار الشباب قد يُنعش آماله الضعيفة في إنهاء الموسم رابعًا، خاصة لو انتصر في الجولة القادمة على أبها في الرياض.

لذا يُمكن القول أن الرائد والفيصلي والوحدة هم أبطال الصراع الأقوى في الجولات الأربعة الأخيرة من الدوري السعودي، إذ سيتنافس الثلاثي على المقعد الرابع في معركة ضارية من المتوقع أن تستمر حتى الدقائق الأخيرة من البطولة.

المثير في هذا الصراع أنه سيشهد عددًا من المباريات المؤثرة والحاسمة جدًا، إذ ستشهد الجولة الـ28 مباراة بـ6 نقاط بين الفيصلي والوحدة في المجمعة، ومباراة أخرى في الجولة التالية بين الرائد والفيصلي، وحال لم يحسم الأهلي تأهله ستشهد الجولة الأخيرة مباراة قمة بينه وبين الرائد في جدة.

الطريف أن الهلال سيلعب دورًا مؤثرًا في هذا الصراع، إذ سيلعب ضد الفيصلي والوحدة والشباب، وبالتأكيد الفيصلي سيُواجه النسخة الأصعب والأقوى من الزعيم لأن المباراة ستكون في الجولة القادمة ولا يريد الهلال خسارتها أبدًا والسماح للنصر للاقتراب منه كثيرًا.

الأهلي سيلعب ضد ضمك والشباب وأبها والرائد.

الوحدة سيلعب ضد التعاون والفيصلي والهلال والحزم.

الفيصلي سيواجه الهلال والوحدة والرائد وأبها.

الرائد سيلعب ضد الاتفاق والعدالة والفيصلي والأهلي.

الشباب سيواجه أبها والأهلي والحزم والهلال.

كرة القدم لا تعرف التوقعات، لكن المنطق الكروي يقول أن الفيصلي هو صاحب المباريات الأصعب، فيما الرائد هو صاحب المشوار الأسهل خاصة أنه قد يُواجه الأهلي وقد حسم أمره وفضل إراحة نجومه لدوري أبطال آسيا 2020.