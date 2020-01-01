أخبار الأهلي اليوم | تطورات أزمة دجانيني، وغياب المولد عن المران

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 8 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 8 أغسطس 2020 ...

المولد يغيب عن المران وميلويفيتش يُحدد بديله

غاب سعيد المولد عن تدريبات الأهلي الجماعية يوم أمس نتيجة الإصابة، ولم يُحسم بعد موقف اللاعب من خوض لقاء ديربي جدة ضد الاتحاد.

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وقد اختار المدرب فلادان ميلويفيتش عبد الله حسون ليلعب بدلًا منه في الجانب الأيمن من الدفاع خلال المناورة الفنية التي أجراها اللاعبون في مران أمس الجمعة.

الجولة الـ24 .. بارقة أمل الاتحاد في كسر تفوق الأهلي في ديربي جدة

تقرير خاص يتحدث عن أمل الاتحاد في كسر هيمنة الأهلي على مباريات الديربي مؤخرًا. التفاصيل هنا

قرار غريب من الاتحاد السعودي بشأن تمديد عقود اللاعبين

لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم تتخذ قرارًا جديدًا مثيرًا للجدل بشأن عقود اللاعبين وتمديدها حتى نهاية الموسم. التفاصيل هنا

طارق كيال: عرض خارجي يقف خلف رغبة دجانيني فسخ عقده

كشف طارق كيال نائب رئيس النادي الأهلي السابق عن أن دجانيني تفاريس تلقى عرضًا خارجيًا خلال الفترة الماضية، ولذا أراد فسخ عقده مع الفريق.

وشدد كيال على أن موقف الفريق السعودي قانوني وسليم تمامًا في تلك القضية، مبديًا ثقته في الفوز بها.

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