0 انتصارات .. ماذا فعل فهد المولد ضد الأهلي في الدوري السعودي؟

الأهلي يُواجه الاتحاد مساء الأحد القادم في الدوري السعودي

يستعد الاتحاد لاستضافة جاره ومنافسه اللدود " النادي الأهلي" مساء الأحد القادم ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والذي عاد للانطلاق من جديد مطلع أغسطس الجاري بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وشاء القدر أن يلعب نجم الاتحاد فهد المولد مواجهة ديربي جدة أمام الأهلي، وقد كان سيغيب عنها بالتأكيد لو لم يتوقف النشاط الرياضي في السعودية نظرًا لإيقافه حتى 11 مايو الماضي بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات في مايو 2019.

المولد قيمة كبيرة جدًا داخل وخارج الملعب بالنسبة للاتحاد، إذ يتمتع بموهبة وجودة فنية عالية جدًا بجانب سمات قيادية وشخصية مطلوبة في غرفة الملابس خاصة خلال مثل تلك المباريات الكبيرة والمهمة.

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وسيطمح صاحب الـ25 عامًا لتحقيق انتصاره الأول على الأهلي في الدوري السعودي، إذ يمتلك المولد سجلًا مخيبًا جدًا في مباريات ديربي جدة على الصعيد الجماعي.

اللاعب السعودي لعب 12 مباراة ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين لم يُحقق الفوز في أي منهم، وقد تعادل في نصفهم وخسر النصف الآخر.

ذلك السجل مصدره بالتأكيد تراجع الاتحاد في مباريات الديربي مؤخرًا، إذ كان آخر انتصار له على جاره في الدوري السعودي في مارس 2012 بهدف نايف هزازي.

فرديًا، يمتلك المولد سجلًا أفضل كثيرًا، إذ استطاع الوصول لمرمى الأهلي 3 مرات فيما صنع هدفًا واحدًا أمامه.

المباراة الأولى لفهد المولد ضد الأهلي كانت خلال موسم 2012-2013 وانتهت بخسارته مع الاتحاد 3-1، فيما كانت بصمته الأولى المؤثرة بتمريرة حاسمة في ديربي موسم 2013-2014 الذي انتهى كذلك بخسارته 2-1.

هدف اللاعب المهاري الأول ضد الأهلي في الدوري السعودي كان خلال مباراة موسم 2014-2015 التي انتهت بالتعادل 1-1، والمثير أن هدفه الثاني كانت أيضًا في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، فيما الثالث كان في ديربي 2018-2019 والذي انتهى لصالح الأهلي 3-1.

بعيدًا عن الدوري السعودي، لعب المولد 6 مباريات ضد الأهلي حقق الفوز في اثنتين منهم وخسر أربع مباريات، وقد سجل خلالهم هدفين.