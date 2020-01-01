أخبار الأهلي اليوم | تواجد عسيري ودي سوزا في قائمة مباراة الحزم، وكورونا بلايلي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 4 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 ...

عسيري ودي سوزا ضمن قائمة الأهلي لمواجهة الحزم

كشف الإعلامي المقرب من النادي الأهلي "وليد سعيد" عن تواجد عبد الفتاح عسيري في قائمة المدرب فلادان ميلويفيتش لمواجهة الحزم مساء اليوم في الدوري السعودي، وأوضح كذلك أن البرازيلي جوزيف دي سوزا جاهز تمامًا لخوض اللقاء رغم عودته المتأخرة من البرازيل إلى جدة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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