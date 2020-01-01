الأهلي يُجدد عقد سلمان المؤشر، وأول تعليق من اللاعب

أغلق أخيرًا هذا الملف في الفريق الجداوي

أجمعت جل المصادر الصحفية انتهاء أزمة تجديد عقد سلمان المؤشر مع ناديه الأهلي السعودي بنجاح، بعدما نجح الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي في التوصل لاتفاق مع اللاعب حول تجديد عقده.

وبذلت إدارة الفريق الجداوي جهودًا كبيرة على مدار الأسابيع الماضية لإقناع اللاعب السعودي بتجديد عقده الذي انتهى بالفعل في نهاية يوليو الماضي، لكنه أصر على الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من عقده السابق أولًا، والمقدرة بستة ملايين ريال سعودي.

وقد وفرت له الإدارة الأهلاوية قبل عدة أيام نصف هذا المبلغ مع جدولة النصف الآخر، لكنه رفض التجديد كذلك، مصرًا على الحصول على المبلغ بالكامل.

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الأهلي دخل في سباق مع الزمن خلال الساعات القليلة الماضية وكثف جهوده لتجديد العقد قبل غلق نظام الـTMS الخاص بتسجيل اللاعبين، ليستطيع الاستفادة من المؤشر في المباريات المتبقية من الموسم الجاري.

وقد نجحت تلك الجهود أخيرًا بفضل تدخل بن مشعل وتكفله بقيمة الصفقة بالكامل، وتواجد صاحب الـ31 عامًا في مقر الأهلي في وقت متأخر من مساء أمس ووقع بالفعل على عقد جديد يمتد لثلاث سنوات قادمة.

وأدلى المؤشر بعد تجديد العقد بتصريح مقتضب لصحيفة الرياضية السعودية قال فيه "الحمد لله، فضلت البقاء في النادي الأهلي. أشكر كافة الجماهير التي دعمتني وسألت عني دومًا، وأتمنى لكم التوفيق دائمًا".

🎥 سلمان المؤشر عبر "الرياضية" يقدم الشكر إلى جماهير الأهلي بعد تمديد عقده مع النادي حتى نهاية الموسم الجاري..

(من: @ahmadallogan) pic.twitter.com/oPEMHkd0qO — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) August 3, 2020

وتضاربت الأنباء حول تواجد اللاعب في قائمة الأهلي لمواجهة الحزم مساء اليوم في الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، إذ أكدت بعض المصادر تواجده في التشكيل الأساسي للفريق فيما رجحت مصادر أخرى استبعاده لعدم الجاهزية الفنية.