أخبار الأهلي اليوم | تصريحات ميلويفيتش عن الديربي، والتشكيل الأساسي المتوقع

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 9 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 9 أغسطس 2020 ...

حسين عبد الغني يعود لديربي جدة بعد 13 عامًا

المدافع المخضرم من المتوقع أن يلعب أساسيًا اليوم في ديربي جدة بعد غياب دام 13 عامًا. التفاصيل هنا

ميلويفيتش: ديربي جدة مثل أي مباراة وأنا متفائل

تصريحات فلادان ميلويفيتش قبل مواجهة الاتحاد المهمة والصعبة في الدوري السعودي. التفاصيل هنا

خاص | وسط 9 غيابات .. ميلويفيتش يستقر على تشكيل الأهلي في ديربي جدة

تعرف على غيابات الأهلي والتشكيل الأساسي المتوقع لمواجهة ديربي جدة ضد الاتحاد. التفاصيل هنا

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احفظ شعارك .. اسم الجولة الـ24 من الدوري السعودي

أطلقت رابطة دوري المحترفين السعودية اسم "احفظ شعارك" على الجولة الـ24 من الدوري السعودي، والتي ستنطلق اليوم الأحد، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومباركة ودعم وزارة الرياضة.

يُشار إلى أن الرابطة كانت قد أبرمت في ديسمبر 2018 اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية تهدف إلى تفعيل تعاون مشترك ومستمر بين الرابطة والأندية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بحفظ حقوق الملكية الفكرية لها.

رسميًا .. الاتحاد السعودي يعلن مواعيد التسجيل لموسم 2020-2021