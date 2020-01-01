حسين عبد الغني يعود لديربي جدة بعد 13 عامًا

اللاعب المخضرم من المتوقع أن يلعب اليوم

يستعد الأهلي لمواجهة جاره ومنافسه اللدود " الاتحاد " مساء اليوم ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وتُمثل المباراة مناسبة خاصة لنجم الراقي حسين عبد الغني.

المدافع السعودي المخضرم من المتوقع أن يلعب أساسيًا اليوم ليُعوض غياب الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما، وإن حدث ذلك سيُسجل عبد الغني عودته لمباراة ديربي جدة بعد 13 عامًا من الغياب.

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إذ كان آخر لقاء ديربي خاضة عبد الغني مع الأهلي ضد الاتحاد عام 2007 قبل أن يرحل عن الفريق ويلعب لعدة أندية أخرى أبرزها النصر ومن ثم يُعود له في يناير 2019.

وتحمل مباراة حسين عبد الغني الأخيرة له مع الأهلي ضد الاتحاد ذكرى أليمة، إذ تعرض للطرد وخسر فريقه بهدفين دون رد، وكان ذلك في لقاء الذهاب خلال موسم 2007-2008، وقد غاب اللاعب عن مباراة الإياب التي خسرها فريقه كذلك بهدف الحسن كيتا.

وغاب اللاعب صاحب الـ43 عامًا عن مباراتي إياب الموسم الماضي وذهاب الموسم الجاري ضد الاتحاد، لكن جُل المصادر تُرجح أن يبدأ الليلة على يسار الدفاع، إذ باتت له الأفضلية على حساب عبد الباسط الهندي.

عبد الغني أحد خريجي قطاع الناشئين في الأهلي وقد بدأ مسيرته مع الفريق الأول عام 1995، وخلال فترة الـ13 عامًا التي قضاها مع الراقي قبل رحيله عام 2008، لُعب ديربي جدة في الدوري السعودي 32 مرة.