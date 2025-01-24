أخبار الأهلي اليوم | أسماء المكرمين في "جولة الأساطير" .. وشروط أكرم عفيف لقبول عرض الراقي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 24 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 24 يناير 2025.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

قائمة المكرمين العشرة في جولة الأساطير

كشف النادي الأهلي، النقاب عن أسماء الأساطير العشر الذين سيتم تكريمهم في جولة الأساطير، قبل مباراة الرياض، المقررة يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح المركز الإعلامي بالأهلي، أن المكرمين العشرة في جولة الأساطير، هم "خالد مسعد، حسين عبد الغني، تيسير الجاسم، عبد الرزاق أبو داود، ياسر المسيليم، طارق كيال، عمر عبد العزيز، أحمد عيد، محمد عبد الجواد، حمزة صالح".

وجه الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عددًا من الرسائل، تتعلّق بتأخر التعاقدات الشتوية، وموقفه من الدعم الجماهيري الذي وجده، على خلفية أنباء اتجاه الإدارة نحو التعاقد مع مدرب جديد.

دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات مع جناح السد القطري أكرم عفيف، الحاصل على جائزة "أفضل لاعب في آسيا"؛ من أجل ضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

يبدو أن الاهتمام تحول إلى حقيقة على أرض الواقع؛ فعلى مدار الأيام الماضية، ترددت أخبار تفيد بمتابعة الأهلي مستقبل محمد كنو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ في ظل دخوله "الفترة الحرة".

GOAL

كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد في موقف النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمين، لاعب الأهلي السعودي بعد وصوله إلى مفترق طرق مع الراقي.