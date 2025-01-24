"شعرت بدعم كبير من صناع القرار" .. يايسله يكشف موقفه من تأخر الصفقات في الأهلي وعودة ديميرال تربكه!

الأهلي يستعد لمواجهة الرياض في الجولة 17 من دوري روشن..

وجه الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عددًا من الرسائل، تتعلّق بتأخر التعاقدات الشتوية، وموقفه من الدعم الجماهيري الذي وجده، على خلفية أنباء اتجاه الإدارة نحو التعاقد مع مدرب جديد.

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ويستعد الأهلي لملاقاة الرياض، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الأحد المُقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي، فيما يحتل الراقي المركز الخامس في جدول المسابقة، برصيد 29 نقطة.

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وقال يايسله، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الأيام الماضية لم تكن سهلة، ولكنه أخبر الجهاز الفني بأكمله، بشأن فخره واعتزازه بالدعم الرائع الذي وجده من قِبل الجماهير، مضيفًا أنه نشر عبارة "وعبر الزمان سنمضي معًا" عبر إنستجرام، اعترافًا بجميلهم.

وردّ يايسله على استفسار بشأن عدم إبرام أي تعاقدات في الميركاتو الشتوي، حتى هذه اللحظة، رغم مطالبته بتدعيم الراقي أكثر من مناسبة، خلال الفترة الماضية، معلّقًا "كما يعلم الجميع، فترة الانتقالات دائمًا ما تكون صعبة، وأعلم أهميتها بالنسبة للجماهير، ولكن تركيزي حاليًا منصبّ على الجوانب الفنية، وتحقيق أفضل النتائج في المباريات المُقبلة.

وأضاف يايسله أن جمهور الأهلي يعلم التحديات الكبيرة التي تجعله يطالبهم باستمرار بالدعم، حتى يقوي عزيمتهم ويساعدهم على مواجهة هذه التحديات، كما أنه جمهور ذكي وفاهم.

وتابع "منذ وصولي إلى الأهلي، شعرت بدعم كبير من صناع القرار في النادي، بجانب دعم الجماهير واللاعبين، وهذا الدعم يعطيني الحافز للعمل بكل قوة من أجل تحقيق تطلعات الجميع".

وعن مواجهة الرياض، التي تشهد عودة المدافع التركي ميريح ديميرال من الإيقاف، قال يايسله، إن الاختيار لن يكون سهلًا بعد عودة ديميرال، مضيفًا أنه لا يزال أمامه يوم إضافي لاختيار الأسماء المناسبة للمواجهة، فيما أبدى فخره بمستوى الثلاثي سعد بالعبيد وعلي مجرشي وزياد الجهني، مع بقية اللاعبين، خاصة وأن هؤلاء الثلاثي تعرضوا لانتقادات في وقت سابق، ولكن ما يقدمونه الآن يعد دليلًا على التزامهم ورغبتهم في التطور.

وكان يايسله قد استعان بجهود لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه في مركز الدفاع، بدلًا من ميريح ديميرال، وقدم اللاعب مستويات جيدة بجانب روجر إيبانيز.

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وعن مشاركة فراس البريكان، العائد مؤخرًا من الإصابة، قال يايسله إنه سعيد للغاية بعودته، وسيعمل على تقييم حالته بشكل كامل، حتى يرى ما إذا كان بإمكانه المشاركة بشكل أساسي في المباريات المُقبلة.