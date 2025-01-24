بعد انسحاب مورينيو .. مانشستر يونايتد يسابق عملاقًا إنجليزيًا لإعادة ماكسيمين من السعودية!

الجناح الفرنسي لم يوفق مع فنربخشه

كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد في موقف النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمين، لاعب الأهلي السعودي بعد وصوله إلى مفترق طرق مع الراقي.

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الفرنسي ماكسيمين (27 عامًا)، انضم للأهلي صيف 2023، قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي مقابل 27 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2026، وبعد موسم واحد غادر معارًا إلى فنربخشه التركي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا للصحفي التركي طلحة آرسلان، فإن ماكسيمين الذي قطع إعارته وعاد إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي، لن يستكمل عقده مع النادي السعودي وبات قريبًا من إنهاء رحلته في الشرق الأوسط والعودة إلى إنجلترا مرة أخرى.

ونشر آرسلان تغريدة على حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، كشف خلالها أن هناك أكثر من عرض إنجليزي للجناح الفرنسي، حيث كتب: "بعد انفصال فنربخشه عن آلان سان ماكسيمين خلال فترة التوقف، سيتقدم كريستال بالاس ومانشستر يونايتد الإنجليزيان بعروض رسمية إلى الأهلي".

وأوضح في تغريدة أخرى، أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشه، علق على هذا الملف في تصريحات صحفية، قائلًا: "لا أعرف ماذا سيحدث بشأن مستقبل ماكسيمين".

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وكان الصحفي التركي، قد أوضح في وقت سابق أن النادي الأهلي سيعيد 4 ملايين يورو من قيمة إعارة آلان سان ماكسيمين البالغة 8 ملايين يورو إلى فنربخشه، بعدما قطع النادي التركي إعارته وقرر عودته إلى السعودية.

ماكسيمين لعب مع فنربخشه 23 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة فقط.