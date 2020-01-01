أخبار الأهلي اليوم | كواليس أزمة عاشور وآل الشيخ مع مجلس الإدارة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 31 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 31 مايو 2020 ..

حسام عاشور يكشف كواليس مباراة اعتزاله وخلاف آل الشيخ مع الأهلي

قال حسام عاشور في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على إنستجرام أنه اتفق على كافة التفاصيل حول مباراة اعتزاله مع تركي آل الشيخ وسيد عبد الحفيظ ممثلًا عن النادي الأهلي، والمقررة أن تجمع الأهلي مع نادي ألميريا الإسباني المملوك للمستشار السعودي.

المزيد من الفرق

وأوضح عاشور أن تأخر رد الأهلي عليه بخصوص خطاب الشكر الذي سيتضمن إعلان اعتزاله اللعب رسميًا هو ما أدى لحدوث الأزمة الأخيرة، موضحًا أن سبب تأخر النادي هو مرض حفيد الرئيس محمود الخطيب.

محمد فضل: الأندية تُدار من مواقع التواصل الاجتماعي ولهذا تركت الأهلي

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري أسباب رحيله عن الأهلي. التفاصيل هنا

هل يدفع حسام عاشور ثمن خلافات الأهلي مع تركي آل الشيخ؟

مباراة اعتزال حسام عاشور باتت في مهب الريح بسبب خلاف آل الشيخ مع الأهلي. التفاصيل هنا

محدث | آل الشيخ وعضو مجلس إدارة الأهلي يُواصلان التراشق بالردود

يبدو أن الازمات بين إدارة النادي الأهلي الحالية برئاسة محمود الخطيب ومعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة السعودية للترفيه والرئيس الشرفي للنادي ستعود من جديد. التفاصيل هنا

محمد فضل: مستقبل الدوري سيُحسم يوم الثلاثاء القادم

أشار محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد كرة القدم المصري إلى أن مستقبل الدوري المصري سيُحسم في اجتماع بين رئيس اللجنة عمرو الجنايني ووزير الرياضة أشرف صبحي يوم الثلاثاء القادم، مؤكدًا أنه لا يستطيع توقع أي شيء بهذا الخصوص نظرًا لصعوبة الملف.

وأكد فضل أن القرار سيُتخذ وفق رؤية الدولة والحكومة المصرية، وأنهم أعدوا أكثر من سيناريو لاستئناف أو إلغاء الدوري هذا الموسم، موضحًا أنهم بحاجة لـ90 مليون جنيهًا مصريًا تقريبًا في حال قررت الدولة استئناف البطولة.

أحمد مرتضى يكشف سبب فشل انضمام رمضان صبحي للزمالك