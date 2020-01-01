محمد فضل: الأندية تُدار من مواقع التواصل الاجتماعي ولهذا تركت الأهلي

تصريحات نارية لمحمد فضل حول الأهلي وتركي آل الشيخ

يرى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنّ اللجان الإلكترونية التي تتحدث باسم الأندية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تصنع فتنة كبيرة بين الجماهير.

محمد فضل لعب للعديد من الأندية وسجل 104 هدفًا في مسيرته وأبرز الفرق التي مثلها هي الأهلي والإسماعيلي.

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كما عمل في منصب مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في 2018 ولكنّه لم يستمر لفترة طويلة.

وقال فضل خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لست صدامي وظهوري في الإعلام للحديث، دائمًا يأتي بإذن مسبق من أعضاء اللجنة".

وأردف: "أرفض الحديث باسم لجان الاتحاد في ظل وجود لجنة إعلامية توفر كل طلبات الاعلام، كما أرفض فكرة اللجان الإلكترونية للأندية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تصنع الفتنة بين الجماهير".

وعن تأثير انتمائه على عمله داخل الجبلاية قال "أفصل تمامًا بين انتمائي للأهلي وبين عملي في اتحاد الكرة، فدائمًا أكون على الحياد وهذا يعرضني لهجوم حاد عبر من خلال لجان مواقع التواصل الاجتماعي".

وواصل: "قدمت استقالتي من النادي الأهلي بسبب عدم وجود دور لي، وتعرضت لهجوم من خلال اللجان الالكترونية، ولابد من إعادة النظر في ذلك الأمر".

وأكمل: "إذا عاد بي الزمن سأصمم ألف مرة على قراري بالرحيل"

واختتم: " أرفض الحديث عن أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي، نظرًا لوظيفتي الحالية".

جدير بالذكر أنّ تركي آل الشيخ دخل في خلاف مع إدارة النادي الأهلي والتي اشتعلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.