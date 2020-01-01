أخبار الأهلي اليوم | بديل خبراني أمام الشباب، وسعر السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 29 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 29 أغسطس 2020 ...

ميلويفيتش يُفاضل بين آل فتيل والهندي للعب أمام الشباب

لم يستقر المدرب فلادان ميلوفيتش بعد على خياره لتعويض المدافع محمد خبراني أمام الشباب، إذ مازال يُفاضل بين عبد الباسط الهندي العائد بعد تعافيه من الإصابة ومحمد آل فتيل، ومن المتنظر أن يحسم قراره اليوم عقب المران المسائي المعتاد.

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وكان خبراني قد خرج بالبطاقة الحمراء خلال مواجهة ضمك الأخيرة في الدوري السعودي، وبالتالي لن يكون قادرًا على اللعب غدًا أمام الشباب.

طارق كيال يبدأ مهامه الإثنين باجتماع مع ميلويفيتش

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن طارق كيال سيبدأ مهام منصبه الجديد، المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، يوم الإثنين القادم عقب تعافيه من إصابته بفيروس كورونا وانتهاء فترة العزل الخاصة به.

ومن المقرر أن يبدأ كيال مهامه يوم الإثنين بالاجتماع مع فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق، ولكن ذلك لن يكون التواصل الأول بين الرجلين، إذ تحدثا هاتفيًا خلال الأيام القليلة الماضية.

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