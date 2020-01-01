رسميًا | الاتحاد الآسيوي يُوافق على طلب نظيره السعودي بشأن دوري أبطال آسيا

نجحت مساعي الاتحاد السعودي وحصل على استثناء مهم للهلال والنصر والاتحاد والتعاون

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا على طلب نظيره السعودي الخاص بقوائم الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 التي ستُستكمل في قطر الشهر القادم.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أقر استئناف البطولة بنظام الدورة المجمعة على أرض محايدة، ومن المقرر أن تُلعب المباريات المتبقية من دور المجموعات بدءًا من 14 سبتمبر القادم فيما سيُلعب دوري ربع ونصف النهائي في نوفمبر المقبل على أن تُختتم البطولة في بداية ديسمبر 2020.

ويشترط الاتحاد الآسيوي عادة أن يتم قيد اللاعبين قبل أسبوع من موعد المباراة، وبهذا سيُسمح للأندية رفع قوائمها لمباريات دور المجموعات في موعد أقصاه السابع من سبتمبر القادم، إذ ستُلعب المباريات يوم 14 من نفس الشهر وهو موعد يسبق نهاية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بخمسة أيام فقط.

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ومع تمديد الأندية عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم، لن تكون أندية الهلال و النصر والتعاون و الأهلي قادرة على تسجيل لاعبيها الجدد في قوائمها الآسيوية نظرًا لارتباطهم بعقود رسمية مع أنديتهم السابقة لن تنتهي في الموعد المقرر، إذ يشترط الاتحاد الآسيوي أن يكون عقد اللاعب المسجل في القائمة يمتلك عقدًا ساريًا منذ أسبوع واحد على الأقل.

ولهذا توجه الاتحاد السعودي بطلب لنظيره القاري للحصول على استثناء للأندية السعودية لقيد لاعبيها في قوائمها الآسيوية قبل موعد انطلاق المباريات بـ72 ساعة بدلًا من أسبوع، مما سيسمح للأندية الأربعة الاستفادة من لاعبيهم الجدد في مباريات دور المجموعات.

وقد أكدت المصادر الصحفية اليوم الجمعة أن الاتحاد الآسيوي أرسل خطابًا للسعودي يحمل موافقته على هذا الطلب، بحيث سيُسمح للأندية السعودية الأربعة تعديل قوائمها في موعد أقصاه العاشر من سبتمبر القادم.