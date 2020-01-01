وكيله: تلك حقيقة مفاوضات الأهلي مع مارينيو

هل يسعى الفريق السعودي لضمه؟

كشف خورخي ماتشادو حقيقة الأخبار حول وجود مفاوضات بين موكله "ماريو سيرجيو سانتوس كوستا" الشهير بمارينيو و الأهلي السعودي للانضمام له من سانتوس البرازيلي هذا الصيف.

متصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم برصيد 6 نقاط من مباراتين يبحث حاليًا عن لاعب أجنبي يُجيد اللعب كجناح بناءً على طلب مدربه فلادان ميلويفيتش، وقد تحدثت الصحافة عن استهداف جناح سانتوس.

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ماتشادا تحدث مع صحيفة الرياضية السعودية نافيًا وجود أي مفاوضات حالية حول موكله، بقوله "لا توجد اتصالات بيننا وبين النادي الأهلي في الوقت الجاري، وموكلنا لديه عقد سارٍ مع سانتوس حتى نهاية عام 2022، والحديث مع الأهلاويين كان معي بشكل مباشر في وقت سابق".

ونقلت الصحيفة عن مصدر خاص قوله أن إدارة الفريق الجداوي أرادت ضم اللاعب بالفعل ودخلت معه في مفاوضات يوم 29 سبتمبر الماضي.

وأضافت أن الصفقة كانت قريبة جدًا من النهاية السعيدة لولا تغيير رئيس سانتوس ومن ثم إصابة اللاعب في السادس من أكتوبر وغيابه لمدة شهر عن اللعب، مشيرة إلى توقف المفاوضات تمامًا معه حاليًا.