أخبار الأهلي اليوم | الرئيس يحسم موقف السومة والعويس، والمجحد يتحدث عن التعادل

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 31 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 31 أغسطس 2020 ...

عبد الإله مؤمنة: العويس والسومة مستمران مع الأهلي

أكد عبد الإله مؤمنة رئيس مجلس إدارة الأهلي السعودي استمرار حارس المرمى محمد العويس والمهاجم عمر السومة مع الفريق للموسم القادم، رغم الحديث عن قُرب انتقال الأول للنصر وإعلان الثاني رغبته بالرحيل.

السومه و العويس ابناء النادي المخلصين وليسوا مجال للتفاوض

العويس مستمر في عقدة وبإذن الله يتم تمديده

والسومه ان شاء الله اموره تترتب ومستمر .

جمهور الكيان لا تنجرفو خلف الشائعات — عبدالاله مؤمنه (@amouminah1) August 31, 2020

مؤمنة أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر أن اللاعبين من أبناء النادي المخلصين، مشيرًا إلى أن العويس سيُمدد عقده مع الأهلي فيما سيتم ترتيب أمور السومة.

المجحد: أردنا مصالحة الجماهير، لم نحسم المركز الثالث بعد

قال محمد المجحد لاعب وسط الأهلي أنهم أرادوا مصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام ضمك لكنهم لم ينجحوا سوى في التعادل مع الشباب.

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وقال المجحد عن سعي النادي لحجز المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا "المركز الثالث لم يُحسم بعد، لذا سنلعب بقوة وجدية حتى المباراة الأخيرة كما طلب منا المدرب".

قبل نهاية الموسم بجولتين .. عسيري يعلن نهاية مسيرته مع الأهلي رسميًا

أعلن عبد الفتاح عسيري عقب التعادل مع الشباب مساء أمس نهاية مسيرته مع الأهلي واستعداده للانضمام لفريقه الجديد النصر. التفاصيل هنا

ميلويفيتش يُعلق على غياب أجانب الأهلي ورحيل عمر السومة

المدير الفني للأهلي "فلادان ميلويفيتش" يتحدث عقب التعادل مع الشباب عن بعض أزمات الفريق. التفاصيل هنا