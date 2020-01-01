أخبار الأهلي اليوم | عودة الموسى، وتعليق التدريبات بقرار ميلويفيتش

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 19 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 19 سبتمبر 2020 ...

ميلويفيتش يمنح اللاعبين يومًا من الراحة

فضل الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي تعليق تدريبات الفريق يوم أمس ومنح اللاعبين يومًا من الراحة عقب الخسارة أمام الشرطة العراقي في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

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ويستأنف الفريق مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة استقلال طهران يوم الأربعاء القادم، علمًا أن الأهلي ضمن تأهله رسميًا لدور الـ16.

الأهلي يقترب من استعادة نوح الموسى

يُواصل الثنائي ياسر المسيليم ونوح الموسى العمل وفق برنامجهما العلاجي والتأهيلي في الدوحة للتعافي من إصابتيهما.

وقد أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن الموسى بات قريبًا من التعافي تمامًا من إصابته في العضلة الضامة، وينتظر الحصول على الضوء الأخضر من المعدين البدنيين للانخراط في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة القادمة.

المسيليم من جانبه مازال يُواصل العمل ضمن برنامج تأهيله المستمر لعدة أيام بعد إصابته بتمزق عضلي.

تطور طفيف وعامل مشترك .. ماذا تغير في أداء أجانب الأهلي بين الموسم الماضي والمنقضي؟

جول النسخة العربية يستعرض مدى تأثير مستوى الأجانب على موسم الأهلي في الدوري السعودي خلال العامين الأخيرين. التفاصيل هنا

رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي ينوي الاستقالة من منصبه

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن نية ماجد العريني رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم استقالته الأسبوع القادم، وتحديدًا عقب نهاية مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى التي تُختتم غدًا.

وأوضحت الصحيفة أن العريني أبلغ مسؤولي الاتحاد بنيته الاستقالة وقد طلبوا منه التريث حتى نهاية الموسم الجاري.