تطور طفيف وعامل مشترك .. ماذا تغير في أداء أجانب الأهلي بين الموسم الماضي والمنقضي؟

الأهلي يسعى لتطوير أداءه في الموسم الجديد

موسم شهد الكثير من السقطات على فترات للأهلي السعودي، واحتلال المركز الثالث بشق الأنفس وضمان التأهل الآسيوي بصعوبة عقب الفوز على الرائد في لقاء الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقد يدفع هذه الأزمات في رحيل أبرز نجوم الفريق وهو السوري عمر السومة.

رحيل عمر السومة عن الأهلي قد يكون أسوأ شيء من توابع الموسم المنقضي من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يعد أبرز محترف في الأهلي خلال العقد الأخير وضمن الأبرز في تاريخ الراقي والكرة السعودية بشكل عام لما قدمه من أرقام وإنجازات كثيرة.

ونرصد خلال التقرير التالي، المقارنة بين أجانب الأهلي في الموسم المنقضي 2019 – 2020، والموسم الماضي 2018 – 2019 ، وهل هناك فارق جوهري!

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في موسم 2018 – 2019، بدأ الأهلي موسمه مقيدًا في قائمة لاعبيه الأجانب كلًا من: السوري عمر السومة، والمصري عبدالله السعيد ومواطنه محمد عبدالشافي، الإسباني خوسيه مانويل خورادو ومواطنه أليكسيس رواناو، والرأس أخضري دجانيني تفاريس والتشيلي باولو دياز والبرازيلي جوزيف دي سوزا.

وفي يناير، استبدل بعض اللاعبين حيث رحل عبدالله السعيد خورادو و أليكسيس رواناو وانضم كلًا من نيكولاي ستانسيو والتشيلي كلاوديو بايزا، البرازيلي أديرلان سانتوس.

في هذا الموسم الأجانب شاركوا في 115 مباراة سجلوا 25 هدفًا من 68 سجلها الفريق في الموسم ككل، وصنعوا 16 آخرين.

واحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018 – 2019، برصيد 55نقطة بعد تحقيق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 4 وتلقى 9 هزائم.

وفي موسم 2019 – 2020، قّيد الأهلي في الصيف قبل بداية الموسم كلًا من السوري عمر السومة والبرازيلي لوكاس ليما والجزائري يوسف البلايلي والبرازيلي جوزيف دي سوزا والبوسني ساريتش ومواطنه إيرفين زوكانوفيتش والرأس الأخضري دجانيني تفاريس.

وفي الشتاء ضم فقط ماركو مارين مكان البوسني إيرفين زوكانوفيتش.

خاض أجانب الأهلي في موسم 2019 – 2020، 138 مباراة سجل 30 هدفًا من 40، وصنعوا 10 أهداف فقط.

وساهم الأجانب في موسم 2019 – 2020 بشكل أكبر في نسبة التهديف، والمساهمة في صعود الأهلي مباشرة إلى المشاركة الآسيوية في المركز الثالث وهو العامل المشترك مع موسم 2018 – 2019.