أخبار إنتر اليوم | خطة دعم الهجوم ومنافسة جديدة مع يوفنتوس

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الثلاثاء الموافق الـ12 من مايو 2020.

خطة دعم الهجوم ومنافسة جديدة صعبة مع يوفنتوس يتصدران أهم أخبار إنتر لليوم الموافق الـ13 من مايو.

خطة الهجوم

كشفت كوريرو ديلو سبورت عن الخطة النهائية لإنتر يملان لدعم خط الهجوم خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

النيرازوري وضع ميرتينز كخيار أول في دفم الهجوم وسيكتفي بذلك حال بقاء لاوتارو مارتينيز.

المزيد من الفرق

في حالة رحيل لاوتارو، فخطة إنتر ستكون التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج المرتبط بالانتقال لليفربول أو موسى ديمبلي لاعب ليون الذي ربطته الصحافة بالانتقال لمانشستر يونايتد.

رغبة ضم كييزا ولكن

منافسة شديدة بين إنتر ميلان ويوفنتوس حول الحصول على خدمات فريدريكو كييزا لاعب فيورنتينا الإيطالي.

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن مطالب فيورنتينا واللاعب يراها الناديين كثيرة مع رغبة في الحصول على 70 مليون يورو كسعر لكييزا و5 ملايين كراتب للاعب.

لا يرى إنتر المبلغ المطلوب مقبولًا في ظل الأزمة الحالية ورغبته في تدعيم أكثر من مركز آخر ولكنه لن يفقد الأمل في الحصول على اللاعب بمبلغ أقل وإقحام لاعب آخر في الصفقة.

تمديد فرصة شراء بيريسيتش

أكدت لاجازيتا ديلو سبورت أن إنتر ميلان مدد الموعد النهائي لبايرن لشراء إيفان بيريسيتش.

ويلعب بيريسيتش معارًا منذ الصيف الماضي لبايرن الذي كان يمتلك موعدًا نهائيًا في 15 مايو للتعاقد مع اللاعب.

لاجازيتا أكدت أن الناديين اتفقا على تمديد المهلة بعد تأجيلي المسابقات بسبب فيروس كورونا حيث سيتم استئناف الدوري الألماني بدايةً من 16 مايو.

عودة مفاوضات كانسيلو

حسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إنتر ميلان عاد من جديد لمفاوضات ضم جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي.

اللاعب البرتغالي لم يندمج جيدًا مع أفكار بيب جوارديولا وسيسعى للتخلص منه الصيف المقبل للحصول على خدمات نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لبرشلونة.

مشكلة تعرقل صفقة تونالي

يرفض نادي بريشيا مالك جوهرة وسط الملعب ساندرو تونالي التفريط في خدمات لاعبه بأقل من 60 مليون يورو دفعة واحدة، هي نفس قيمة الشرط الجزائي في عقده.

يأتي هذا في الوقت الذي يتابع فيه الرباعي يوفنتوس و ميلان وبرشلونة و باريس سان جيرمان اللاعب سعيًا لخطفه، بينما لا يملك إنتر التمويل الكافي لحسم صفقة بتلك الكيفية.

مفاوضات متقدمة مع موهبة اليونان

كشفت تقارير صحفية يونانية اليوم عن اهتمام نادي إنتر باللاعب جيورجيوس فاجيانيديس نجم فريق باناثينايكوس صاحب الـ 19 عامًا.

حيث أوضحت صحيفة "سبورت داي" اليونانية أن النادي الإيطالي قد بدأ بالفعل المفاوضات من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

أزمة بسبب عقود البث وإنتر يساند يوفنتوس

بحسب ما أوضحت صحيفة "إل جورنالي" فشبكة "سكاي سبورت" الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي ترفض دفع القسط السادس والأخير من قيمة العقد المبرم لنقل البطولة بسبب توقفها لتفشي فيروس كورونا.

ليس لاوتارو .. ريال مدريد يطارد نجماً جديداً من إنتر

أندية الدوري الإيطالي أعلنت عن الاجتماع لمناقشة الأمر في الوقت الذي طالب فيه يوفنتوس الشبكة بتمديد التعاقد الحالي لمدة عام واحد بنفس الشروط على أن يتفاوضوا بشأن القسط الأخير، وانضم له في مسعاه إنتر.

لاوتارو يريد برشلونة ولكن

حسب موندو ديبورتيفو، فإن لاوتارو مارتينيز يرغب بشدة في الانتقال لصفوف برشلونة الصيف المقبل ولكن هناك بعض المعوقات في الصفقة.

أولها سيكون رغبة برشلونة في حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن خلال الشهر الحالي.

الثاني سيكون تمسك إنتر ميلان بالحصول على 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب وتقديم برشلونة لـ80 مليون يورو فقط.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن برشلونة يضع تيمو فيرنر كخيار بديل في حال فشل صفقة لاوتارو.