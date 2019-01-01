أحمد موسى اللاعب الأفضل في نيجيريا

اللاعب النيجيري أحمد موسى المحترف بنادي النصر السعودي على جائزة أفضل لاعب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حصد اللاعب النيجيري أحمد موسى المحترف بنادي النصر السعودي على جائزة أفضل لاعب نيجيري خلال العام الماضي 2018.

وتفوق لاعب الفريق النصراوي على الثنائي أليكس أيوبي لاعب أرسنال الإنجليزي وأوديون إيجالو شنجهاي شينهوا الصيني.

موسى صاحب الـ26 عاماً تفوق على كافة زملائه الدوليين وحل بالمركز الأول باستفتاء جماهيري يقيمه موقع Nigerian Sports Award.

ملك اللقطة الحاسمة في الديربي.👌



الشعاع الذي رسم قمة المجد، محلقًا في سماء الرياض.🎩



إليكم أفضل لاعب في الجولة الخامسة والعشرين برونو أوفيني.👏 pic.twitter.com/5nIIgNtA0t — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 2, 2019

كما توزيع جوائز الاتحاد النيجيري والمقام في لاجوس حصول موسى على لقب أفضل هدف عن هدفه الثاني في شباك إيسلندا خلال كأس العالم الذي أقيم الصيف الماضي في روسيا.

ويمتلك النجم النيجيري العديد من الإنجازات الفردية اذ فاز بجائزة هداف الدوري المحلي في مناسبتين كما حجز لنفسه مقعد بتشكيلة السنة من الاتحاد الأفريقي عام 2014 وهداف كأس روسيا وتواجد ضمن أفضل 33 لاعبًا بالبطولات الروسية.

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يُذكر أن اللاعب النيجيري لم يُقدم المردود المنتظر حتى الآن مع نادي النصر، والذي كان قد أنضم له الصيف الماضي من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.