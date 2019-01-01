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أحمد موسى اللاعب الأفضل في نيجيريا

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Getty Images
اللاعب النيجيري أحمد موسى المحترف بنادي النصر السعودي على جائزة أفضل لاعب
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

حصد اللاعب النيجيري أحمد موسى المحترف بنادي النصر السعودي على جائزة أفضل لاعب نيجيري خلال العام الماضي 2018.

وتفوق لاعب الفريق النصراوي على الثنائي أليكس أيوبي لاعب أرسنال الإنجليزي وأوديون إيجالو شنجهاي شينهوا الصيني.

موسى صاحب الـ26 عاماً تفوق على كافة زملائه الدوليين وحل بالمركز الأول باستفتاء جماهيري يقيمه موقع Nigerian Sports Award.

كما توزيع جوائز الاتحاد النيجيري والمقام في لاجوس حصول موسى على لقب أفضل هدف عن هدفه الثاني في شباك إيسلندا خلال كأس العالم الذي أقيم الصيف الماضي في روسيا.

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ويمتلك النجم النيجيري العديد من الإنجازات الفردية اذ فاز بجائزة هداف الدوري المحلي في مناسبتين كما حجز لنفسه مقعد بتشكيلة السنة من الاتحاد الأفريقي عام 2014 وهداف كأس روسيا وتواجد ضمن أفضل 33 لاعبًا بالبطولات الروسية.

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يُذكر أن اللاعب النيجيري لم يُقدم المردود المنتظر حتى الآن مع نادي النصر، والذي كان قد أنضم له الصيف الماضي من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

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