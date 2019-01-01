أحمد شوبير : ملاعب كأس أمم أفريقيا ستكون مثل "كامب نو"

لن أتحدث عن التذاكر، لأن هناك من يعمل على هذا الأمر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الملاعب المستضيفة لكأس الأمم الأفريقية 2019 ستكون مفاجأة لجماهير الكرة المصرية وكذلك الجماهير التي ستتوافد لتحضر المباريات.

مصر تستضيف بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 15 يوليو من عام 2019، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قال في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه بقناة "أون سبورت" أن ملاعب البطولة الأفريقية ستكون مثل ملعب "كامب نو" معقل برشلونة الإسباني.

حافظ شتيجن على نظافة شباكه أمام جميع الفرق الإنجليزية في كامب نو، لم يتلقى سوى هدف وحيد في 5 مباريات 💪



الهدف كان عن طريق نجمنا المصري محمد النني @ElNennY 😍 pic.twitter.com/y0lHhDtiu2 — جول مصر (@goaleg) May 1, 2019

وأضاف شوبير : "ملاعب البطولة ستكون رائعة وجميلة وممتعة، الجميع سيشاهد 6 ملاعب على أعلى مستوى، مثلما شاهدتم في مباراة ليفربول وبرشلونة، والتي أقيمت على ملعب كامب نو".

الكعبي وبيومي ضمن لجنة اختيار المرشحين لجوائز دوري الخليج العربي

وبالحديث عن تذاكر البطولة والتي أثارت جدلاً كبيرًا بسبب أسعارها قال : "لن أتحدث عن التذاكر، لأن هناك من يعمل على هذا الأمر، وسيتم حسمه قريبًا".

يُذكر أن مصر تستضيف البطولة على ملاعب القاهرة والدفاع الجوي والسلام والسويس والإسكندرية والإسماعيلية.