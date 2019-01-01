أحمد المحمدي : أعتدنا على اللعب تحت ضغط كبير وأشكر جماهير مصر

هذا أمر طبيعي في كرة القدم خاصة وأن البطولة في وسط جماهيرنا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد أحمد المحمدي قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم على أنه من الطبيعي أن تزداد الضغوط عليهم خلال الفترة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث أن الفريق مُقبل على مواجهة قوية أمام جنوب إفريقيا.

المنتخب المصري يواجه جنوب إفريقيا غدًا السبت على استاد القاهرة الساعة التاسعة ضمن مباريات دور الـ١٦ لبطولة كأس أمم إفريقيا.

قائد الفراعنة الحالي قال في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نتعرض لضغط كبير، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم خاصة وأن البطولة في وسط جماهيرنا".

وأضاف المحترف بالكرة الإنجليزي مؤكدًا أنه جميع اللاعبين في المنتخب المصري اعتاد على هذه الضغوط خاصة في ظل مطالب الفوز في كل مباراة.

الجميع يعلم ماذا حدث بعد هذه الصورة 😅 pic.twitter.com/CQJ3GHAmbs — جول مصر (@goaleg) July 5, 2019

وردًا على ما يُقدمه بصفته قائدًا قال : "أحاول دومًا إنهاء أي أزمات عن طريق اجتماعات مع اللاعبين والجهاز الفني للسيطرة على كل الأمور البعيدة عن الملعب خاصة وأن هدفنا كبير وهو التتويج بالبطولة".

رسالته للجماهير قال : " جماهير مصر لا تحتاج إلى رسالة، فلقد علمنا أن تذاكر المباراة قد التذاكر نفدت، ونناشد الجميع أن يكونوا خلف الفريق بالكامل لأن وجودهم يساعد بشكل كبير على تحقيق مزيد من الانتصارات".

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يُذكر أن المنتخب المصري كان قد تصدر المجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا 2019، بالعلامة الكاملة 9 نقاط وبدون تلقي أي هدف.