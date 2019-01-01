أحمد الصالح ينفي تصريحات عمر السومة بشأن شارة قيادة سوريا

أكد الصالح أن ما قاله عمر السومة بشأن شارة قيادة المنتخب غير صحيح

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر المدافع الدولي السوري أحمد الصالح لاعب نادي العهد اللبناني والمنتخب السوري الأول لكرة القدم عن تعجبه من الأقاويل التي تم تداولها بعد كأس آسيا بسبب شارة قيادة المنتخب.

وفي تصريحاته لقناة "ام بي سي" أكد الصالح أن ما قاله عمر السومة بشأن شارة قيادة المنتخب غير صحيح.

المنتخب السوري كان قد ودع كأس آسيا مبكراً من دوري المجموعات، حيث تذيل المجموعة التي ضمت الأردن وأستراليا وفلسطين.

السومة كان قد اتهم الصالح، بإشعال أزمة شارة الكابتن بالمنتخب، داخل معسكر منتخب سوريا، على هامش كأس آسيا، بسبب رغبته في الحصول عليها.

ماشاء الله ماشاء الله، الشيخ جوميز يتألق داخل الملعب وخارجه 😅



(📹: IG/bafetimbigomis) pic.twitter.com/aHxxY0qaFx — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 21, 2019

وأضاف الصالح في تصريحاته أن السومة هو من تنازل عن الشارة بموافقته، مؤكداً أنه ليس لديه مانع في هوية اللاعب الذي يرتديها، فهذا الأمر لا يشغله نهائيًا، بحسب ما وصف.

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ورداً حول النتائج السلبية التي حققها نسور قاسيون في البطولة، نفى أن تكون هناك أزمات تسببت في ذلك، موضحًا أن احترام متبادل بين اللاعبين، سواء في عهد الجهاز الفني السابق أو الحالي.