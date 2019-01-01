أتلتيكو مدريد: سيميوني سيستمر حتى نهاية تعاقده

جيل مارين المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد يؤكد دعمه الكامل للأرجنتيني دييجو سيميوني وأنه سيستمر مع الفريق حتى نهاية تعاقده بعد 3 سنوات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جيل مارين المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد على ثقته التامة في المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني وثقته في المشروع الرياضي الخاص بناديه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مارين ونقلتها صحيفة "ماركا" وقال فيها: “لدي ثقة كبيرة في مشروعنا الرياضي وفي دييجو سيميوني، لقد قدمت عقد جديد لسيميوني في نفس الأسبوع الذي خسرنا فيه من بروسيا دورتموند برباعية في ألمانيا، ولم يكن سهلًا علي أن أسير عكس التيار".

وأضاف: "أريد أن أشكره على تلك السنوات السبعة، وأن أقول أننا لدينا قناعة تامة أننا سنستمتع بالثلاث سنوات المقبلة مثلما فعلنا من قبل".

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وأكمل: "كذلك لديه ثقة كبيرة أن سيميوني سيكمل عقد كامل من الزمن في أتلتيكو مدريد، وأن ذلك الأمر سيغير من تاريخ نادينا".

واختتم تصريحاته: "نتيجة لقاء الذهاب شوشت الفريق، وحظينا بمباراة سيئة للغاية في تورينو ضد يوفنتوس، لكن في النهاية كل الفارق بيننا وبين فريق أغلى مننا بـ 200 مليون يورو كانت ركلة جزاء في الدقيقة الـ 82".

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جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد كان قد ودع دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة كما خسر أمام أتلتيك بلباو بالأمس وأصبحت المنافسة على الليجا أصعب من أي وقت مضى.