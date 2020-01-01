أبيدال: التجديد لميسي صعب وعلينا القتال في دوري الأبطال

أبيدال تحدث في حوار مطول حول مستقبل البارسا وأزمة ميسي..

قال إيريك أليدال السكرتير التنفيذي لنادي برشلونة الإسباني، إن هدف الفريق00 هذا الموسم هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى الدوري.

أبيدال كان قد تصدر المشهد في برشلونة خلال الأسبوع الماضي بعد المشكلة التي حدثت بينه وبين ليونيل ميسي ولكنها انتهت في الأخير بعد تدخل رئيس النادي جوزيبي بارتوميو.

وأضاف أبيدال في حوار لصحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية": "الهدف الأول لنا هذا الموسم هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الأمر صعب للغاية ولكن علينا القتال، ولكن يجب أن لا يجعلنا السعي خلف دوري أبطال أوروبا ننسى أن الدوري يجب أن لا يخرج من جدران "كامب نو".

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وتابع: "إيمرسون هو اللاعب الوحيد الذي يمكننا أن نعيده وقت ما نشاء من الإعارة التي تسري له رفقة ريال بيتيس، لدينا فريق صغير العدد بسبب الإصابات لكنه قوي للغاية علينا أن نعلم هذا".

وعن تجديد عقد لويس سواريز الذي ينتهي في 2021 أكد أن بعد عودة سواريز من الإصابة سنرى ما سيحدث للفريق وله رفقتنا وفي حال أردنا أن يكون معنا سنتفاوض معه بكل إحترافية لإنه في النهاية العلاقة تقوم بيننا على الاحترام.

اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش اشتكى من عدم الاحترام ضمن صفوف النادي وعن هذا الشأن رد أبيدال قائلاً: "أهم شيء بالنسبة للاعب هو المشاركة في دقائق أكثر هذا لم يكن يحدث له تحت قيادة فالفيردي لكنه يلعب الآن أكثر واعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".

أبيدال يرى أن رحيل ميسي الذي ينتهي عقده في 2021 ولديه شرط يجعله يرحل هذا الصيف، لن يتم بالسهولة التي يتصورها البعض، ليونيل سبق له وصرح بأن برشلونة هو كل حياته نحن نتحدث بالفعل عن أفضل لاعب في العالم وتجديد عقده ليس بالأمر السهل ولكن في الأخير هذا قراره.

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علق الفرنسي أيضاً عن رغبة كيكي سيتين المدرب الحالي في عودة نيمار مشدداً على أن أي مدرب يريد تدريب نيمار فهو لاعب كبير ويتمتع بمستوى كبير للغاية.

وتابع: "وجود نيمار من الممكن أن يغطي على تألق أنسو فاتي لذلك يجب أن تكون على دراية كافية بالأمر الذي تخطط له، فاتي مشروع مستقبلي لنا ويجب أن نكون حريصين على عدم الإضرار بالوقت الذي يحصل عليه مع الفريق الأول".

واستدرك: " الصيف الماضي كنا نريد التوقيع مع دي ليخت لكنه اختار فريق آخر وهو يوفنتوس سنرى كيف ستسير الأمور له في المستقبل ونحترم قراره وسنى هل كان موفقاً في عدم الانضمام لنا من عدمه".

أبيدال تم سؤاله أخيراً عن السبب الذي جعل النادي يتعاقد مع كيكي سيتين بالرغم من عدم وجود خبرة له في دوري الأبطال ليؤكد على أن الخبرة ليست كل شيء هنالك الكثير من المدربين لم يكن لديهم خبرة وفازوا بكل شيء الأهم هو أن سيتين يشبه برشلونة في كل شيء لديه الحمض النووي الخاص بنا.