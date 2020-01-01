ميلان يُحاول إقناع سيلفا بالاعتزال في سان سيرو

القرار في يد اللاعب حاليًا..

تداولت تقارير صحفية وجود مفاوضات بين ميلان ودافيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، من أجل أن ينضم الأخير إلى الروسونيري في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد سيلفا رفقة السيتيزنز بنهاية هذا الموسم، وقد أعلن من قبل أنه لن يُمدد إقامته في إنجلترا وسيخوض تجربة أخيرة قبل الاعتزال بعد 10 سنوات داخل جدران ملعب الاتحاد.

وبحسب التقارير، فإن إدارة ميلان تحاول إقناع سيلفا بأن ينضم إلى كتيبة ستيفانو بيولي ويقضي ختام مسيرته بقميص النادي العملاق داخل ملعب سان سيرو.

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سيلفا يلقى اهتمامًا من عدد كبير من الأندية في الوقت الراهن، فبين العودة إلى إسبانيا واللعب للاس بالماس أو خوض تجربة في قارة جديدة وبالتحديد بالولايات المتحدة الأمريكية.

أيضًا يحظى الدولي الإسباني باهتمام من دوري نجوم قطر، وقد يذهب إلى اليابان ويزامل أندرياس إنييستا أو يُكمل ما تبقى من مسيرته هناك كمواطنه فيرناندو توريس.

لكن ميلان يحاول أن يتحصل على خدمات سيلفا بشتى السبل وأن يُقنعه بأن ختام مسيرته بتجربة كبيرة مثل العملاق الإيطالي سيكون الخيار الأفضل له في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن تقارير الصحافة الإيطالية قد أشارت إلى أن ميلان سيخضع لعملية إحلال شامل في الصيف المقبل ستكون بداية بوصول الألماني الخبير رالف رانجنيك لقيادة النادي كمدير فني ورياضي.