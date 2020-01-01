أخبار الانتقالات: خلاف مع نجل زيدان أدى لرحيله ووبوتشيتينو رفض برشلونة

ميلان يريد ضم مدافع فيرونا
تواصل ميلان مع هيلاس فيرونا بشأن الانتقال المحتمل لماتيو لوفاتو، حسب تقارير كالتشيوميركاتو.
أبهر الجميع قلب الدفاع البالغ من العمر 20 عامًا منذ انضمامه إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي ووضعه الروسونيري على رأس قائمة الأهداف.
وبالفعل أجرى ميلان محادثات مع وكيل المدافع وكذلك ناديه.
ليفربول ينافس توتنهام لضم مدافع إنتر
إنتر يخطط لضم مدافع برشلونة في يناير
إنتر يخطط لتقديم عرض لبرشلونة لضم جونيور فيربو في يناير، حسب ورد في كالتشيو ميركاتو.
الظهير الأيسر هو واحد من عدة لاعبين يأمل الفريق الإسباني في التخلص منها في فترة الانتقالات المقبلة، ويمكنه العثور على منزل جديد في سان سيرو.Junior Firpo
زين الدين زيدان يفضل لاوتارو على نجم بوروسيا دورتموند
ذكرت تقارير أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يفضل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر على عكس نجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند.
يتطلع العملاق الإسباني إلى تعزيز هجومه بمهاجم جديد، وبينما يُزعم أن النادي يفضل هالاند وأنه سيكون التوقيع المثالي، يعتقد زيدان أن المهاجم الأرجنتيني سوف يلائم أسلوب لعبه بشكل أفضل.
آرسنال يتطلعون إلى المعجزة المجرية
دومينيك زوبوسزلاي هو هدف جاد للانتقال لمدرب آرسنال ميكيل أرتيتا في يناير، وفقًا لإندكس.
كان لاعب خط وسط رد بول سالزبورج يذهل الكشافة بأدائه، ويمكن أن يسعى آرسنال للتعاقد معه كبديل لصفقة لحسام عوار.
معركة بين ميلان والريال بسبب إبراهيم دياز
ميلان يريد دياز وزيدان لا ينوي بيعه
ميلان يستعد لبذل كل ما في وسعه لتأمين مستقبل إبراهيم دياز، حسب تقارير Calciomercato.
بعد الفشل في الحصول على شرط شراء في صفقة إعارته، أصبحوا على استعداد لبدء محادثات مع ريال مدريد بشأن صفقة انتقال.
لكن هناك مشكلة: زين الدين زيدان انبهر بمستوى المهاجم ولا يريد التفريط فيه.
إنتر يريد ثلاثي تشيلسي
برشلونة يقرر بيع 5 لاعبين لحل الأزمة المالية
ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة مستعد لبيع خمسة لاعبين في يناير المقبل.
مارتن بريثويت وكارليس ألينا وعثمان ديمبيلي وجونيور فيربو وصمويل أومتيتي ليسوا جزءًا من خطط رونالد كومان ومن المقرر أن يتركوا النادي من أجل جمع الأموال لأن النادي في أمس الحاجة إليها.
سوف يتأثر مانشستر يونايتد بشكل خاص بهذه الأخبار نظرًا لاستمرارهم في مطاردة ديمبيلي.
بوتشيتينو يرفض برشلونة مرتين
قرر مدرب توتنهام السابق عقد صفقة في الأولد ترافورد
اقترب برشلونة مرتين من ماوريسيو بوتشيتينو لتولي منصب المدرب الرئيسي في الكامب نو - لكنه رفض ذلك لأنه ينتظر إتاحة المنصب في مانشستر يونايتد، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ستار.
يعتبر مدرب توتنهام السابق هو المرشح الأوفر حظاً لتولي المسؤولية من أولي جونار سولشاير في الأولد ترافورد في حالة طرد النرويجي.
خلاف مع نجل زيدان أدى إلى رحيل اللاعب!
غادر سيرجيو ريجيلون من ريال مدريد إلى توتنهام بعد خلاف مع لوكا زيدان، نجل المدرب زين الدين.
ذكرت صحيفة El Confidencial أن علاقته بالمدرب قد شوهت بعج هذا الخلاف وأدت إلى رحيله - ليس بسبب قلة جودة اللاعب.