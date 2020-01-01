آمور: الوقت مازال مبكراً للحكم على سيتين

برشلونة سيلعب أمام ليجانيس في دور الـ 16 لكأس إسبانيا

شدد جويليرمو آمور مدير العلاقات العامة في برشلونة، أنه مازال الوقت مبكراً على الحكم نتائج وأسلوب المدرب كيكي سيتين.

وأسفرت قرعة دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا عن مواجهة برشلونة، مع ليجانيس على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

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وقال آمور في تصريحات عقبت القرعة: "نعرف ليجانيس جيداً، لقد لعبنا مباراة قوية في الدوري، أدركت أنهم كانوا يفضلون اللعب على ملعبهم، ولكن تلك هي القرعة".

وعن الشكل الحالي لكأس ملك إسبانيا، قال مدير العلاقات العامة في الفريق الكتالوني: "بالنسبة لنا ولبقية الفرق، البطولة دليل على أنها ستكون معقدة عليك إن لم تكن مركزاً ويجب أن تكون دائماً في قمة انتباهك".

وعن مدرب الفريق الجديد كيكي سيتين قال آمور: "علينا الاستمرار في التطور مع المدرب، ورؤية أشياء جديدة واستعادة أمجادنا".

جدير بالذكر أن مباراة ليجانيس، ستكون ما بين 28 و30 يناير، من مباراة واحدة ليس كالمعتاد مباراتي ذهاب وإياب.