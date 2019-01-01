آرسنال ينهي الموسم برقم سلبي لم يحققه منذ 35 عامًا

آرسنال يواصل نتائجه المحلية السيئة مع مدربه أوناي إيمري

فيسبوك تويتر محمد عماد

واصل أرسنال أرقامه السلبية الدفاعية للموسم الثاني على التوالي، ولكن المختلف هذا الموسم أن هذا الرقم كان بقيادة المدرب أوناي إيمري بعد أن كان رقمه السلبي الموسم الماضي مع المدرب الفرنسي أرسين فينجر.

وكان آرسنال قد تعادل إيجابيًا مع نادي برايتون ألبيون بهدفٍ لكل فريق ضمن مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقد استقبل نادي آرسنال 50 هدفًا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي لأول مرة منذ 35 عامًا أي في موسم 1982-1983.

وقد فقد أرسنال الأمل في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي بنسبة كبيرة عن طريق البريميرليج رغم أنه لم ينته حسابيًا، وأصبح أمله هو الفوز ببطولة الدوري الأوروبي والتأهل للشامبيونزليج من خلاله.

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