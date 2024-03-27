دوري أبطال أوروبا
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4 - 1مجم 6 - 2
ن م
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Delphine Cascarino 43', 51'Kadidiatou Diani 90' + 1', 90' + 6'
Marie-Yasmine Alidou D'Anjou 45'
(ش١ 1-1) (ن م 4-1)

Lyon v SL Benficaالنتائج والإحصائيات,