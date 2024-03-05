دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 0
ن م
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ألكساندر ميتروفيتش 40' (جزاء)سالم الدوسري 42'
(ش١ 2-0) (ن م 2-0)

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الهلال v الاتحادالنتائج والإحصائيات,