الدوري المصري الممتاز
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3 - 0
ن م
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Islam Abdelnaim 43'Karim Yehia 78' (جزاء)Ahmed Sayed Gharib 90' + 8'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

الداخلية v المقاولون العربالنتائج والإحصائيات,