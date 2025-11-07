اقترب المنتخب الألماني من حسم بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، بعد تصدره مجموعته في التصفيات الأوروبية بالتساوي مع سلوفاكيا، ويكفي "المانشافت" تحقيق الفوز في مواجهتيه المقبلتين أمام لوكسمبورج وسلوفاكيا لضمان التأهل رسميًا.

وفي خطوة لافتة، أعلن المدرب يوليان ناجيلسمان عن قائمته الجديدة التي شهدت عودة نجم بايرن ميونيخ ليروي ساني، والمدافع مالك ثياو، بعد غياب طويل عن صفوف المنتخب.

إلا أن المفاجأة الأكبر كانت استدعاء اللاعب الشاب سعيد الملا، الذي لفت الأنظار مؤخرًا بأدائه المميز مع ناديه كولن.

وعلّق ناجيلسمان على اختياره للملا، قائلاً: "نريد أن يُظهر سعيد طبيعته الخالية من الهموم وسهولة اندماجه معنا. نتابع عن كثب أداء لاعبينا تحت 21 عامًا، ونحرص دائمًا على منحهم فرصة للظهور مع المنتخب الأول".