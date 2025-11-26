"يكن للبارسا عاطفة خاصة" .. وكيل إستيفاو يلمح لانتقال نجم تشيلسي الواعد إلى برشلونة!

إستيفاو يواصل كتابة اسمه بين أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، حيث يعيش فترة ذهبية مع تشيلسي في موسمه الأول بإنجلترا.

المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 18 عامًا، سجل هدفًا رائعًا في شباك برشلونة خلال الفوز الكبير بثلاثية نظيفة على البارسا في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح ثاني أصغر لاعب بعد كيليان مبابي يسجل في أول ثلاث مباريات له بالبطولة القارية.

وبعد المباراة، عبّر إستيفاو عن سعادته الغامرة قائلاً لوسائل إعلام النادي: "لا أجد الكلمات لوصف شعوري الآن. كانت ليلة مثالية وأنا ممتن لله لجعل كل شيء يحدث لي. الهدف جاء سريعًا جدًا قبل أن أدرك الأمر، رأيت المساحة وتسللت وسجلت. كانت بالتأكيد اللحظة الأهم في مسيرتي حتى الآن، وآمل أن أواصل التسجيل في السنوات المقبلة. أنا سعيد أيضًا لأن أسرتي كانت حاضرة وتشاهدني".

وأضاف النجم البرازيلي: "منذ لحظة وصولي إلى تشيلسي، شعرت بارتباط كبير مع الجماهير. التسجيل لهم يمنحني سعادة خاصة، وأتمنى أن أواصل ذلك. كرة القدم هي الشيء الذي أحب فعله أكثر، ولن تكون عبئًا عليّ أبدًا لأنها تجعلني سعيدًا".