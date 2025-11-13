"يحتاج إلى العلاج فقط" .. فيران توريس ينضم إلى فريق الدفاع عن لامين يامال من "اتهامات مدريد"!

تصريحات توريس جاءت لتؤكد وحدة صف اللاعبين، وتسلط الضوء على أهمية احترام الحالة الصحية لكل لاعب، بعيدًا عن التأويلات والضغوط الإعلامية، في وقت يسعى فيه المنتخب الإسباني للحفاظ على تركيزه واستقراره الفني قبل المواجهات الحاسمة.
ولم يكن توريس الوحيد الذي يدافع عن لامين يامال، حيث سبقه كل من دين هاوسن ومارك كوكوريلا، لاعبي المنتخب الإسباني، وكذلك المدير الفني لويس دي لا فوينتي.
وقال كوكوريلا، خلال حوار أجراه مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "يبدو أن الوضع معقد لدى لامين يامال، لن يكون الأمر سهلًا عليه، فالعديد من اللاعبين بمن فيهم العديد من زملائي، يعانون من إصابات في الفخذ، سنفتقده فهو لاعب مهم جدًا لنا، الأهم هو تعافيه فنحن أمام عام مليء بالإثارة".
وأضاف: "الأهم هو أن يستمتع بوقته، وأن يواصل ما اعتاد أن يفعله وألا يستمع للنقد، أن يلعب كرة القدم بالطريقة التي يحب أن يلعبها، لقد أجاد التعامل مع الأمر ولا داعي للتراجع. لديه مستقبل باهر، إنه ناضج جدًا بالنسبة لعمره، إذا كان مركزًا ومستمتعًا في الملعب فسيكون من الصعب جدًا إيقافه".
وتحدث كوكوريلا عن مواجهة محتملة بينه وبين لامين يامال خلال مباراة تشيلسي وبرشلونة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا: "أعتقد أنه غادر معسكر التدريب لأنني أخبرته كيف سأبدأ عملي هنا في التدريب (مبتسمًا). لم يكن لدينا الكثير من الوقت، أخبرني أنه من الآن فصاعدًا سنصبح منافسين وستكون مباراة جيدة واختبارًا جيدًا لنا أيضًا، نحن نتطلع إليها بشوق".