أفادت تقارير صحفية في إنجلترا، بأن نادي ريال مدريد الإسباني قرر التراجع عن فكرة التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول، وذلك بعد أن كان اسمه مطروحًا بقوة في الفترة الماضية لتعزيز خط دفاع الفريق الملكي.
الفائدة الوحيدة من مصائب ليفربول .. ريال مدريد يستبعد خيار التعاقد مع إبراهيما كوناتي
كوناتي في الأمتار الأخيرة مع الريدز
دخل كوناتي العام الأخير من عقده مع أنفيلد ولم يوافق بعد على توقيع عقد جديد طويل الأمد والالتزام بمستقبله مع الريدز.
ومع بقاء أشهر قليلة على انتهاء عقده الحالي، كان يُعتقد أن ريال مدريد يراقب المدافع الفرنسي بهدف التعاقد معه كلاعب حر في عام 2026.
وبحسب تقارير صحفية، فقد وجه العملاق الإسباني اهتمامه إلى اللاعب الدولي الفرنسي بعد أن وافق هدفه الدفاعي الأساسي، ويليام ساليبا، على توقيع عقد جديد طويل الأمد مع أرسنال.
ويحق للفرنسي التفاوض مع أندية خارج إنجلترا اعتبارًا من 1 يناير 2025، حيث سيدخل في الأشهر الستة الأخيرة من عقده في ذلك الوقت، لكن لم يوافق كوناتي بعد على الانتقال إلى أي نادٍ آخر، ويمكنه في الواقع أن يقرر البقاء في أنفيلد بعد انتهاء عقده الحالي.
- Getty
ريال مدريد يصرف النظر عن كوناتي
كشفت صحيفة "ذي أثلتيك" أن ريال مدريد أبلغ إدارة ليفربول بشكل مباشر بعدم اهتمامه بضم كوناتي، الذي ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي في يونيو 2026، وهو ما يعني أن اللاعب سيضطر إلى إعادة التفكير في مستقبله مع "الريدز" بعد أن أُغلقت أمامه هذه الفرصة الكبيرة.
كوناتي البالغ من العمر 26 عاماً كان يُعتبر خيارًا مثاليًا بالنسبة لريال مدريد، حيث كان من الممكن أن يشكل إضافة قوية لخط الدفاع دون تكلفة انتقال، خصوصًا أنه كان يحق له بدء مفاوضات مع أي نادٍ ابتداءً من الأول من يناير نظرًا لاقتراب نهاية عقده مع ليفربول.
لكن مع انسحاب ريال مدريد من السباق، أصبح مستقبل اللاعب مرتبطًا بقرار تمديد عقده مع النادي الإنجليزي أو البحث عن خيارات أخرى.
ارتياح داخل ليفربول
من جانبها، تلقت إدارة ليفربول هذا الخبر بارتياح كبير، إذ كانت تخشى منافسة ريال مدريد القوية في مساعيها للحفاظ على اللاعب.
النادي الإنجليزي أبدى منذ فترة طويلة رغبته في تمديد عقد كوناتي، والآن يرى أن فرصه في تحقيق ذلك باتت أكبر بعد انسحاب النادي الإسباني.
الصحفي ديفيد أورنستين كتب في "ذا أثلتيك": "ريال مدريد درس إمكانية التعاقد مع إبراهيما كوناتي، لكنه أبلغ ليفربول بعدم اهتمامه بضم الدولي الفرنسي"، وهو التقرير الذي أعاد نشره الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو بعد ذلك مباشرة".
تراجع ليفربول يخلط الأوراق
يبدو أن الأداء المتواضع الذي يقدمه ليفربول هذا الموسم، إلى جانب تراجع مستوى كوناتي، كانا من الأسباب الرئيسية وراء تردد ريال مدريد في المضي قدماً بصفقة اللاعب، حيث فضل النادي الملكي مواصلة البحث عن خيارات أخرى في سوق الانتقالات بدلًا من ضم مدافع لم يقدم الأداء المنتظر رغم توفره مجانًا.
وبهذا القرار، يغلق ريال مدريد الباب أمام أحد أبرز الأسماء الدفاعية المرتبطة به مؤخرًا، فيما يترقب ليفربول وجماهيره الخطوة المقبلة بشأن مستقبل كوناتي، الذي قد يجد نفسه أمام خيار وحيد وهو البقاء في "أنفيلد" وتمديد عقده مع النادي.
- Getty Images Sport
كوناتي يتعرض لانتقادات بسبب أخطاء فادحة
عانى كوناتي من بداية موسم سيئة للغاية، حيث كان أداؤه متواضعًا بشكل مستمر وتسبب في عدد من الأخطاء الفادحة وسط معاناة دفاع الريدز، حيث لعب هذا الموسم 18 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا، لكنه كان شريكًا مع فان دايك في الخط الخلفي الذي تراجع مستواه كثيرًا.
وانتقد الخبراء والمشجعون على حد سواء مستواه أداء المدافع الفرنسي كوناتي، حيث وصف أسطورة الريدز جيمي كاراجر أسلوبه في اللعب بأنه "عشوائي".
بالفعل ارتكب المدافع عدة أخطاء فادحة، بما في ذلك خطأ "فادح" مؤخرًا أدى مباشرة إلى تسجيل آيندهوفن لهدفه الثالث في مباراة دوري أبطال أوروبا في أنفيلد ضمن الجولة الخامسة، وتم استبداله في وقت مبكر من المباراة التي خسرها الفريق مؤخرًا 3-0 أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.
هناك إجماع متزايد على أن أدائه الفردي هو عامل رئيسي في النتائج السيئة لليفربول، ففي 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع كوناتي على أرض الملعب، استقبلت شباك الريدز 17 هدفًا، مما ساهم في معدل مقلق من الأهداف المستقبلية كل 58 دقيقة.
وتفاقمت معاناته بسبب عدم اليقين المستمر بشأن عقده وسلسلة من الإصابات التي أعاقت إيقاعه هذا الموسم.