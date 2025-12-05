البدلاء يلزمون غرفة الملابس .. توماس توخيل يضع خطة بديلة لحماية لاعبيه خلال كأس العالم!

هناك علامات استفهام حول اختيارات توماس توخيل في تشكيلته النهائية لمنتخب إنجلترا المشاركة بالمونديال، وسط جدل أثاره سلوك نجم ريال مدريد جود بيلينجهام خلال مباراة تأهيلية أمام ألبانيا في نوفمبر الماضي، حين أبدى غضبه عند استبداله بزميله مورجان روجرز.

توخيل علّق حينها، قائلًا: "هذا يعطي انطباعًا سيئًا. الأمر يجب أن يكون عن الجماعة، وكل ما قمنا به في المعسكر يرتبط بالجماعة. كنت سعيدًا بالهدف، وأجريت حديثًا سريعًا مع مورجان روجرز وتأكدت من أن الجميع احتفلوا معًا. لكن هذا ليس المشهد الذي نريد أن ننقله، فالمطلوب أن يقبل الجميع القرارات الصعبة سواء قبل المباراة أو أثناءها".

وأضاف المدرب الألماني: "على بيلينجهام أن يتقبل الأمر. لا ينبغي تضخيم الموقف أكثر مما هو عليه. روجرز نفسه لم يكن سعيدًا بعدم مشاركته أساسيًا رغم أحقيته، لكنه تقبّل القرار لأنه خاض دقائق كثيرة مع ناديه ولعب معنا ضد صربيا. السلوك هو المفتاح، والقرارات تُتخذ وعلى اللاعب أن يقبلها".

أما عن تركيزه الحالي، فقد أوضح توخيل: "ما حدث كان واضحًا ولم أشاهده أثناء المباراة. الآن أنا في واشنطن لحضور قرعة كأس العالم، وهذا الموضوع ليس في صدارة أولوياتي حاليًا".