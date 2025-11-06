لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مع سلوت .. اتجاه مفاجئ من محمد صلاح في أزمة منتخب مصر وليفربول!

يأتي هذا الاجتماع المرتقب في ظل رغبة الجهاز الفني للمنتخب المصري في استدعاء صلاح للمشاركة في المعسكر التدريبي الذي ينطلق في الثامن من ديسمبر المقبل، ويشمل مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بينما يواجه ليفربول تحديات كبيرة في نفس الأسبوع، إذ يخوض مباراتين مهمتين يومي 9 و13 ديسمبر المقبل، أمام إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه، ثم أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن حسام حسن يملك الحق القانوني في استدعاء صلاح للمشاركة في المعسكر والمباراة الودية، وهو ما ينطبق أيضًا على عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، إلا أن ليفربول يسعى للاحتفاظ بخدمات نجمه المصري في ظل عودته التدريجية إلى مستواه المعهود، خصوصًا في ظل أهمية المباريات المقبلة للفريق.

إلا أن الصحيفة البريطانية، افترضت في نفس التقرير أن صلاح يفضل البقاء مع ليفربول خلال المعسكر المقبل، في ظل إداركه لأهمية هذه المرحلة في مسيرة الريدز هذا الموسم، بينما لا يكون الأمر كذلك مع منتخب مصر الذي سيخوض مباراة ودية مع نيجيريا من أجل الإعداد لكأس الأمم الإفريقية.