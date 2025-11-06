لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مع سلوت .. اتجاه مفاجئ من محمد صلاح في أزمة منتخب مصر وليفربول!

يستعد النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لعقد اجتماع حاسم مع المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن خلال الأسبوع المقبل، وذلك لتفادي أزمة جديدة بين ناديه والمنتخب الوطني قبيل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبلين.
منتخب مصر يرفض التفريط في محمد صلاح
يأتي هذا الاجتماع المرتقب في ظل رغبة الجهاز الفني للمنتخب المصري في استدعاء صلاح للمشاركة في المعسكر التدريبي الذي ينطلق في الثامن من ديسمبر المقبل، ويشمل مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بينما يواجه ليفربول تحديات كبيرة في نفس الأسبوع، إذ يخوض مباراتين مهمتين يومي 9 و13 ديسمبر المقبل، أمام إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه، ثم أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن حسام حسن يملك الحق القانوني في استدعاء صلاح للمشاركة في المعسكر والمباراة الودية، وهو ما ينطبق أيضًا على عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، إلا أن ليفربول يسعى للاحتفاظ بخدمات نجمه المصري في ظل عودته التدريجية إلى مستواه المعهود، خصوصًا في ظل أهمية المباريات المقبلة للفريق.
إلا أن الصحيفة البريطانية، افترضت في نفس التقرير أن صلاح يفضل البقاء مع ليفربول خلال المعسكر المقبل، في ظل إداركه لأهمية هذه المرحلة في مسيرة الريدز هذا الموسم، بينما لا يكون الأمر كذلك مع منتخب مصر الذي سيخوض مباراة ودية مع نيجيريا من أجل الإعداد لكأس الأمم الإفريقية.
- Getty Images
أزمة ليفربول ومنتخب مصر متكررة
كانت أزمة مشابهة قد وقعت قبل عامين، حين طلب ليفربول إعفاء صلاح من المشاركة في معسكر المنتخب المصري لأسباب صحية تتعلق بالحفاظ على لياقته البدنية، وهو ما أثار غضب الجماهير المصرية التي اعتبرت أن استدعاء صلاح حق أصيل للمنتخب، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق حينها يقضي بعدم مشاركته.
ويحمل صلاح في رصيده الدولي 63 هدفًا في 108 مباريات، ويبتعد بستة أهداف فقط عن الرقم القياسي الذي يحمله مدربه حسام حسن، كأكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ المنتخب المصري.
وقد تعرض صلاح لإصابة خلال النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت في كوت ديفوار، ما اضطره للعودة إلى إنجلترا مبكرًا، الأمر الذي أثر سلبًا على مستواه في النصف الثاني من الموسم وأضعف حظوظ ليفربول في المنافسة على لقب الدوري.
أسوأ سيناريو محتمل لليفربول
في حال تم الاتفاق على انضمام صلاح إلى المنتخب بعد مباراة برايتون، فإن أسوأ سيناريو محتمل بالنسبة لليفربول سيكون غيابه عن ثماني مباريات، إذا ما بلغ المنتخب المصري المباراة النهائية للبطولة.
وتشمل هذه المباريات مواجهات الدوري الإنجليزي أمام توتنهام، وولفرهامبتون، ليدز، فولهام، آرسنال، وبيرنلي، بالإضافة إلى مباراة دوري الأبطال أمام مارسيليا، ومباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير 2026.
طموح مصري في كسر عناد الكان
يطمح المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (سبع مرات)، إلى تحقيق اللقب الثامن، ويأتي على رأس ترشيحات الفوز بالبطولة مع منتخبات المغرب، الكاميرون، كوت ديفوار والجزائر، ما يجعل احتمالية وصوله إلى الأدوار النهائية أمرًا غير مستبعد، خاصة في ظل وجود نجوم مثل صلاح ومرموش في صفوفه.
كما تمثل بطولة الأمم الأفريقية "الكان" طموحًا خاصًا للنجم المصري محمد صلاح، الذي نجح في تحقيق كافة الألقاب الفردية الممكنة مع الفراعنة، وساهم في بلوغ منتخب بلاده نهائيات كأس العالم مرتين في 2018 و2026، لكنه حتى الآن فشل في حصد اللقب الإفريقي مع منتخب بلاده، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز بها في مرتين سابقتين 2017 و2021.
- Getty Images
سجل مشاركات محمد صلاح مع مصر في أمم أفريقيا
شارك النجم المصري محمد صلاح في أربع نسخ من بطولة كأس الأمم الإفريقية، كانت أبرزها نسخة 2017 في الجابون، حيث تألق بشكل لافت وسجل هدفين وساهم في وصول منتخب مصر إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام الكاميرون (2-1).
وفي نسخة 2019 التي أقيمت في مصر، سجل صلاح هدفين في دور المجموعات، لكن المنتخب خرج بشكل مفاجئ من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، مما أثار انتقادات واسعة.
أما في نسخة 2021 التي أقيمت في الكاميرون، فقد قاد صلاح الفراعنة إلى النهائي مجددًا، قبل أن يخسر أمام السنغال بركلات الترجيح بقيادة صديقه ساديو ماني، وفي النسخة الأخيرة عام 2023 بكوت ديفوار، تعرض صلاح لإصابة عضلية في مباراة غانا بدور المجموعات، اضطرته للعودة إلى إنجلترا مبكرًا، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية، خاصة بعد خروج المنتخب من البطولة في دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية.
وعلى الرغم من مشاركاته المتعددة، لم ينجح صلاح حتى الآن في التتويج باللقب القاري، وهو ما يضع عليه آمالًا كبيرة في النسخة المقبلة بالمغرب لتحقيق إنجاز طال انتظاره.