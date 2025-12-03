لا تبكِ يا ليفربول .. نحس ترنت ألكساندر أرنولد مع ريال مدريد يتواصل للمرة الثالثة بطريقة مثيرة للقلق!

هذه هي الإصابة الثالثة التي يتعرض لها أرنولد منذ انضمامه إلى ريال مدريد في صيف 2025 مقابل 10 ملايين يورو، حيث عانى من إصابة عضلية في يوليو الماضي غيبته لمدة أسبوع عن الفريق وتحديدًا في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومع عودته للمشاركة في التدريبات وحصوله على فرصة في المباريات المحلية مع ريال مدريد، تعرض لإصابة أخرى في العضلات الخلفية للفخذ، وذلك منتصف شهر سبتمبر الماضي والتي تسببت في غياب طويل للاعب الإنجليزي عن المنافسات استمر لمدة شهر كامل.

وتسببت هذه الإصابة المزعجة في غياب أرنولد عن 6 مباريات مع ريال مدريد في وقت حساس للغاية بالموسم، سواء على مستوى الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

المثير للقلق أن أرنولد مع ليفربول في الموسم الماضي بالكامل، تعرض إلى 3 إصابات أيضًا وغاب عن الفريق في 12 مباراة، وهو ما يمثل ناقوس خطر لإدارة النادي الملكي بشأن الصفقة الكبيرة التي تعاقد معها فلورنتينو بيريز ويبدو أنها لن تقدم المنتظر منها.