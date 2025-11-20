فيديو | كيليان مبابي يتهرب بطريقة ذكية من سؤال مُحرج عن لامين يامال!

يمثل كيليان مبابي أهمية كبرى لريال مدريد في الفترة الحالية، حيث أنه الهداف الأول للنادي في جميع البطولات، إذ سجل مع الفريق الملكي 19 هدفًا في جميع المسابقات منها 13 جعلته في صدارة هدافي الدوري الإسباني، الذي يتصدره الميرنجي بـ31 نقطة، متقدمًا بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة.

وكان الفارق 5 نقاط قبل الجولة الماضية، إلا أن الملكي تعثر بالتعادل سلبيًا مع رايو فاييكانو، بينما فاز برشلونة على إلتشي ليتقلص الفارق إلى 3 نقاط، ويعود السباق في الليجا مشتعلًا للغاية.

وحاليًا ريال مدريد لمباراته المقبلة في الليجا، عندما يحل ضيفًا على إلتشي بملعب مانويل مارتينيز فاليرو، وذلك يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وبعدها يخرج النادي الملكي في مهمة صعبة أخرى لكن في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفًا على أولمبياكوس اليوناني بملعب كارايسكاكيس، يوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

ويحتل ريال مدريد المركز السابع في جدول الترتيب العام من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط، حققها من 3 انتصارات، بينما خسر مرة واحدة أمام العملاق الإنجليزي ليفربول في الجولة الرابعة.