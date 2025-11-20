فيديو | كيليان مبابي يتهرب بطريقة ذكية من سؤال مُحرج عن لامين يامال!

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONAAFP
خلال زيارته إلى دبي نهاية الأسبوع الماضي، وجد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد ومنتخب الديوك نفسه في موقف طريف أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طرح عليه أحد الأطفال سؤالًا مباشرًا حمل الكثير من البراءة والجرأة في آن واحد.

وكان النجم الفرنسي قد ترك معسكر منتخب بلاده، بعد خوضه مباراة أوكرانيا والمساهمة في فوز الديوك برباعية نظيفة، حيث اكتشف الجهاز الطبي معاناته من الإصابة ليفضل الرحيل إلى فريقه من أجل التعافي.

  • ماذا حدث مع كيليان مبابي؟

    الموقف بدأ عندما كان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، يتجول وسط حضور جماهيري في مدينة دبي الإماراتية، ليقترب منه طفل صغير وهو يحمل هاتفه محاولًا تصوير مقطع فيديو. ظل الطفل ينادي بصوت مرتفع: "مبابي، مبابي، سيدي مبابي..." في محاولة لجذب انتباه النجم الفرنسي.

    وبعد إصرار الطفل، اقترب مبابي مبتسمًا ومال بجسده ليظهر في الفيديو، لكن المفاجأة كانت في السؤال الذي طرحه الصغير: "مبابي، هل أنت أفضل من لامين يامال؟".

  • مبابي يتهرب من السؤال بذكاء

    السؤال الذي جاء عفويًا أثار ضحك مبابي والجمهور المحيط به، حيث لم يقدم اللاعب أي إجابة، واكتفى بابتسامة واسعة وضحكة خفيفة، تاركًا الموقف يتحدث عن نفسه.

    المقطع سرعان ما انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليحصد آلاف المشاهدات والتعليقات، خاصة وأنه جمع بين عفوية الطفل وردة فعل مبابي الهادئة التي عكست روح الدعابة وتواضع النجم الفرنسي.

  • لامين يامال ضد كيليان مبابي!

    جدير بالذكر أن لامين يامال، الموهبة الإسبانية الصاعدة في صفوف برشلونة، يُنظر إليه على نطاق واسع كأحد أبرز المواهب في كرة القدم الأوروبية، ما جعل السؤال الذي طرحه الطفل يحمل طابعًا مثيرًا للجدل ويزيد من طرافة الموقف.

    وبهذا المشهد، أضاف مبابي لقطة جديدة إلى أرشيف لحظاته الإنسانية خارج الملعب، حيث أظهر كيف يمكن للبساطة والعفوية أن تصنع حدثًا يتصدر العناوين ويثير اهتمام الجماهير حول العالم.

  Kylian Mbappe France 2025Getty

    ما التالي لكيليان مبابي مع ريال مدريد؟

    يمثل كيليان مبابي أهمية كبرى لريال مدريد في الفترة الحالية، حيث أنه الهداف الأول للنادي في جميع البطولات، إذ سجل مع الفريق الملكي 19 هدفًا في جميع المسابقات منها 13 جعلته في صدارة هدافي الدوري الإسباني، الذي يتصدره الميرنجي بـ31 نقطة، متقدمًا بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة.

    وكان الفارق 5 نقاط قبل الجولة الماضية، إلا أن الملكي تعثر بالتعادل سلبيًا مع رايو فاييكانو، بينما فاز برشلونة على إلتشي ليتقلص الفارق إلى 3 نقاط، ويعود السباق في الليجا مشتعلًا للغاية.

    وحاليًا ريال مدريد لمباراته المقبلة في الليجا، عندما يحل ضيفًا على إلتشي بملعب مانويل مارتينيز فاليرو، وذلك يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

    وبعدها يخرج النادي الملكي في مهمة صعبة أخرى لكن في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفًا على أولمبياكوس اليوناني بملعب كارايسكاكيس، يوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

    ويحتل ريال مدريد المركز السابع في جدول الترتيب العام من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط، حققها من 3 انتصارات، بينما خسر مرة واحدة أمام العملاق الإنجليزي ليفربول في الجولة الرابعة.

  Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    ما التالي للامين يامال مع برشلونة؟

    نجح برشلونة في تجاوز صدمة خسارته كلاسيكو إسبانيا أمام ريال مدريد بشكل سريع، حيث عاد خلال الأسابيع الماضية إلى المنافسة بقوة على صدارة الدوري الإسباني، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة، متخلفًا بفارق 3 نقاط فقط عن النادي الملكي.

    وبعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي الحالية، يستعيد برشلونة نجومه الموزعين على أكبر المنتخبات العالمية ومعهم لامين يامال الذي تعافى من إصابته، من أجل العودة للمشاركة في المباريات المحلية والقارية، وستكون أولى المحطات عندما يستضيف الجار والغريم أتلتيك بيلباو، وذلك يوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025 على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

    وبعد ذلك يخرج فريق برشلونة في مهمة قارية صعبة ومهمة للغاية، حيث يحل ضيفًا على العملاق الإنجليزي تشيلسي في معقله "ستامفورد بريدج" يوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

    وتمثل المباراة أهمية كبيرة للبلوجرانا، حيث يواجه الفريق الفائز مؤخرًا ببطولة كأس العالم للأندية، من أجل حصد 3 نقاط مهمة يحتاجها من أجل تعديل أوضاعه في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري الأبطال، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 7 نقاط، والفوز سيمنحه دفعة قوية للدخول وسط الثمانية الكبار.

