الكتاب يوضح أن إدارة النادي الكتالوني طلبت من المهاجم البولندي التوقف عن تسجيل الأهداف في الجولات الأخيرة من الدوري الإسباني موسم 2022/2023، وذلك لتجنب دفع مكافأة مالية إضافية إلى ناديه السابق بايرن ميونخ.

المكافأة كانت منصوصًا عليها في عقد انتقاله، وتنص على دفع 2.5 مليون يورو إذا تجاوز اللاعب حاجز 25 هدفًا في الدوري.

وبحسب ما ورد في السيرة، فإن برشلونة كان قد حسم لقب الدوري بالفعل تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، كما ضمن ليفاندوفسكي لقب الهداف "بيتشيتشي".

ومع ذلك، استُدعي اللاعب إلى أحد المكاتب بعد أحد التدريبات، حيث اجتمع مع عدد من المسؤولين بينهم الرئيس جوان لابورتا. وهناك، فوجئ بطلب غريب من أحد الإداريين الذي قال له: "روبرت، نريدك أن تتوقف عن تسجيل الأهداف في المباريات الأخيرة".