محمد سعيد

ضربة جديدة تربك الحسابات.. بيلينجهام يضع تشابي ألونسو في حيرة مريرة قبل موقعة أولمبياكوس!

ريال مدريد يبحث عن وقف سلسلة النتائج السلبية من اليونان

تلقى الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، ضربة قاصمة قبل ساعات قليلة من المباراة المرتقبة لفريقه أمام أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على أولمبياكوس اليوناني، مساء اليوم الأربعاء على ملعب كارايسكاكيس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

  • صدمة لريال مدريد قبل لقاء أولمبياكوس

    كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، يعاني من شد طفيف في عضلة الساق الخلفية (العضلة النعلية)، ما يجعله محل شك في المشاركة أساسيًا خلال مواجهة الفريق المرتقبة على ملعب كارايسكاكيس.

    الجهاز الفني يدرس إمكانية الدفع به كبديل في الشوط الثاني، إذا اقتضت الحاجة، فيما يبقى القرار النهائي مرتبطًا بتقييم حالته قبل ساعات قليلة من انطلاق اللقاء.

    طبيعة إصابة جود بيلينجهام

    التقارير الطبية داخل النادي تؤكد أن الأمر لا يُصنّف كإصابة خطيرة، وإنما مجرد إجهاد عضلي بسيط، لكن اللاعب يشعر ببعض الانزعاج الذي قد يمنعه من بدء المباراة أساسيًا.

    بيلينجهام خاض 14 مباراة متتالية بين النادي والمنتخب منذ عودته من جراحة في الكتف الأيسر، حيث شارك أساسيًا في جميع مباريات ريال مدريد منذ مواجهة خيتافي، ولم يحصل على راحة سوى عشر دقائق فقط من أصل 630 دقيقة لعب، كما بدأ آخر سبع مباريات بشكل متواصل.  

    والسؤال المطروح داخل الطاقم الفني هو: إلى أي مدى يمكن المجازفة باللاعب في هذه المباراة؟ الاحتمال الأكبر أن يتواجد على مقاعد البدلاء ليكون خيارًا متاحًا في الشوط الثاني، إلا أن إمكانية مشاركته أساسيًا لم تُستبعد تمامًا، خصوصًا إذا تبيّن أن الانزعاج لا يشكل خطرًا على سلامته وأن اللاعب نفسه أبدى استعدادًا للعب رغم الألم الطفيف.

  • من يعوض غياب جود بيلينجهام؟

    أشارت "آس" أنه في حال غياب بيلينجهام عن التشكيلة الأساسية، يُعد الفرنسي إدوارد كامافينجا البديل الأبرز لشغل مركزه، إلى جانب تواجد أوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي في خط الوسط.

    كما قد يتجه المدرب إلى منح الجناح التركي أردا جولر دورًا أكثر هجومية في الوسط، وهو ما يفتح احتمالات متعددة أمام الجهاز الفني لتعويض غياب النجم الإنجليزي.  

    ومهما تعددت السيناريوهات، يبقى المؤكد أن بيلينجهام يعاني من شد عضلي بسيط في الساق، وأن مشاركته في مواجهة أولمبياكوس لا تزال محل شك حتى اللحظة الأخيرة.

    لعنة الإصابات لا تغادر بيلينجهام

    يعتبر جود بيلينجهام من أهم العناصر الأساسية في فريق ريال مدريد، حيث افتقده النادي الملكي في بداية الموسم، بعدما خضع لعملية جراحية في الكتف الأيسر بعد إصابة قوية تعرض لها الموسم الماضي، وهي إصابة أثرت بشكل مباشر على مشاركاته مع ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي.

    اللاعب كان يعاني من آلام متكررة في الكتف نتيجة إصابة سابقة، ما دفع الجهاز الطبي إلى اتخاذ قرار التدخل الجراحي كحل نهائي بعد أن فشلت طرق العلاج التقليدية في منحه الاستقرار المطلوب.

    العملية أجريت بنجاح، ودخل بيلينجهام بعدها في برنامج تأهيلي مكثف شمل تدريبات خاصة لاستعادة قوة الكتف والمرونة، إضافة إلى جلسات علاج طبيعي يومية، وامتدت فترة الغياب لأسابيع عدة، خلالها افتقد ريال مدريد خدماته في بعض المباريات المهمة، لكن النادي حرص على عدم استعجال عودته لتفادي أي انتكاسة جديدة.

    عودة بيلينجهام إلى الملاعب جاءت تدريجية، حيث شارك أولاً في دقائق محدودة قبل أن يستعيد جاهزيته الكاملة ويعود أساسيًا في تشكيلة الفريق، واللافت أنه بعد العملية أظهر مستوىً مميزًا، إذ بدا أكثر ثباتًا في التحامات الكتف وأكثر ثقة في الأداء، ما أكد نجاح التدخل الجراحي والبرنامج التأهيلي.

    هذه التجربة شكلت نقطة تحول في مسيرة اللاعب، إذ أثبت قدرته على تجاوز التحديات البدنية والعودة بقوة، ليواصل مسيرته كأحد أبرز المواهب في أوروبا، ويعزز مكانته كلاعب محوري في ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي.

    ما التالي لريال مدريد؟

    بعد انتهاء مباراة ريال مدريد أمام أولمبياكوس اليوناني، سيغلق النادي الملكي ملف دوري أبطال أوروبا مؤقتًا ويتفرغ لمرحلة مهمة في الدوري الإسباني حيث يخوض 3 مباريات مهمة للغاية.

    ويتصدر النادي الملكي جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، وذلك بعد مرور 13 جولة من المسابقة، حيث يأتي على القمة بفارق نقطة واحدة فقط عن غريمه الأزلي برشلونة، الذي استغل عثرات الميرنجي الأخيرة وقلص الفارق بينهما بعدما وصل إلى 5 نقاط.

    وفي الجولة المقبلة، يخرج ريال مدريد في مهمة صعبة عندما يحل ضيفًا على جيرونا بملعبه مونتليفي، وذلك يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025، وبعدها بـ4 أيام سيكون في مهمة أخرى خارج الديار عندما يزور ملعب "سان ماميس"، معقل فريق أتلتيك بيلباو، قبل أن يعود إلى "سانتياجو برنابيو" لاستضافة سيلتا فيجو وذلك يوم 7 ديسمبر 2025.

