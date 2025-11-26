ضربة جديدة تربك الحسابات.. بيلينجهام يضع تشابي ألونسو في حيرة مريرة قبل موقعة أولمبياكوس!

التقارير الطبية داخل النادي تؤكد أن الأمر لا يُصنّف كإصابة خطيرة، وإنما مجرد إجهاد عضلي بسيط، لكن اللاعب يشعر ببعض الانزعاج الذي قد يمنعه من بدء المباراة أساسيًا.

بيلينجهام خاض 14 مباراة متتالية بين النادي والمنتخب منذ عودته من جراحة في الكتف الأيسر، حيث شارك أساسيًا في جميع مباريات ريال مدريد منذ مواجهة خيتافي، ولم يحصل على راحة سوى عشر دقائق فقط من أصل 630 دقيقة لعب، كما بدأ آخر سبع مباريات بشكل متواصل.

والسؤال المطروح داخل الطاقم الفني هو: إلى أي مدى يمكن المجازفة باللاعب في هذه المباراة؟ الاحتمال الأكبر أن يتواجد على مقاعد البدلاء ليكون خيارًا متاحًا في الشوط الثاني، إلا أن إمكانية مشاركته أساسيًا لم تُستبعد تمامًا، خصوصًا إذا تبيّن أن الانزعاج لا يشكل خطرًا على سلامته وأن اللاعب نفسه أبدى استعدادًا للعب رغم الألم الطفيف.