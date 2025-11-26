ضربة جديدة تربك الحسابات.. بيلينجهام يضع تشابي ألونسو في حيرة مريرة قبل موقعة أولمبياكوس!

يعتبر جود بيلينجهام من أهم العناصر الأساسية في فريق ريال مدريد، حيث افتقده النادي الملكي في بداية الموسم، بعدما خضع لعملية جراحية في الكتف الأيسر بعد إصابة قوية تعرض لها الموسم الماضي، وهي إصابة أثرت بشكل مباشر على مشاركاته مع ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي.
اللاعب كان يعاني من آلام متكررة في الكتف نتيجة إصابة سابقة، ما دفع الجهاز الطبي إلى اتخاذ قرار التدخل الجراحي كحل نهائي بعد أن فشلت طرق العلاج التقليدية في منحه الاستقرار المطلوب.
العملية أجريت بنجاح، ودخل بيلينجهام بعدها في برنامج تأهيلي مكثف شمل تدريبات خاصة لاستعادة قوة الكتف والمرونة، إضافة إلى جلسات علاج طبيعي يومية، وامتدت فترة الغياب لأسابيع عدة، خلالها افتقد ريال مدريد خدماته في بعض المباريات المهمة، لكن النادي حرص على عدم استعجال عودته لتفادي أي انتكاسة جديدة.
عودة بيلينجهام إلى الملاعب جاءت تدريجية، حيث شارك أولاً في دقائق محدودة قبل أن يستعيد جاهزيته الكاملة ويعود أساسيًا في تشكيلة الفريق، واللافت أنه بعد العملية أظهر مستوىً مميزًا، إذ بدا أكثر ثباتًا في التحامات الكتف وأكثر ثقة في الأداء، ما أكد نجاح التدخل الجراحي والبرنامج التأهيلي.
هذه التجربة شكلت نقطة تحول في مسيرة اللاعب، إذ أثبت قدرته على تجاوز التحديات البدنية والعودة بقوة، ليواصل مسيرته كأحد أبرز المواهب في أوروبا، ويعزز مكانته كلاعب محوري في ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي.