"ألم يدرك هؤلاء المهرجون أنه لا يهتم بآرائهم؟!" .. شقيقات كريستيانو رونالدو يدافعن عنه بعد انتقاد زيارته للبيت الأبيض ولقاء دونالد ترامب

ردّت شقيقات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، على موجة الانتقادات التي طالته عقب ظهوره في البيت الأبيض هذا الأسبوع إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.  

وكان رونالدو قد تلقى دعوة لحضور حفل عشاء رسمي أقامه الرئيس الأمريكي تكريمًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث شارك في المناسبة التي جمعت شخصيات سياسية ورياضية بارزة.  

زيارة النجم البرتغالي إلى واشنطن أثارت جدلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت الآراء بين مؤيد يرى في حضوره حدثًا بروتوكوليًا طبيعيًا، وبين منتقد اعتبر ظهوره في هذا السياق مثيرًا للجدل.

وفي مواجهة هذه الانتقادات، عبّرت شقيقاته عن دعمهن الكامل له، مؤكدات أن رونالدو يظل أيقونة عالمية لا تتأثر بالجدل الدائر حوله.  

  • رونالدو التقى ترامب في البيت الأبيض

    شارك كريستيانو رونالدو في حدث رسمي بارز بالولايات المتحدة، إلى جانب نخبة من قادة الأعمال والتكنولوجيا، من بينهم رئيس شركتي تسلا وإكس إيلون ماسك، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.

    الفعالية، التي فرضت ارتداء الملابس الرسمية، جاءت في إطار تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وشكّلت أول ظهور لرونالدو على الأراضي الأمريكية منذ عام 2016.

    وجود رونالدو ضمن الوفد السعودي يعكس مكانته كوجه بارز للاستثمارات الدبلوماسية والرياضية التي تقودها المملكة في الفترة الأخيرة.

    وخلال العشاء، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: "تعلمون، ابني معجب كبير برونالدو، وقد حصل بارون على فرصة لمقابلته. أعتقد أنه يحترمني قليلاً أكثر الآن، فقط لأنه قدّمك لي. لذا أشكركما على الحضور، إنه حقًا شرف".

    شقيقة رونالدو تدافع عنه وسط الانتقادات

    تعرض النجم البرتغالي البالغ من العمر 40 عامًا، لانتقادات من بعض الأوساط عقب مشاركته في حفل العشاء الرسمي بالبيت الأبيض، إلا أن شقيقتيه، إلما وكاتيا أفييرو، سارعتا للدفاع عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موجّهتين رسائل حادة إلى منتقديه.  

    إلما كتبت في "ستوري" عبر حسابها الشخصي على منصة "إنستجرام": "ألم يدرك هؤلاء المهرجون بعد أنه لا يهتم بآرائهم؟ هذا ليس لمن يريده، بل لمن يستطيع التعامل معه. ليس لديهم ما يقولونه غير ذلك، اللعنة عليكم".

    أما كاتيا، فقد نشرت مقطع فيديو أكدت فيه أن الجدل المثار حول زيارة شقيقها لا مبرر له، قائلة: "كل ما تطلبه الأمر هو العمل، وهو شيء سمع عنه العديد من المنتقدين فقط. زيارة للبيت الأبيض، وهذا كل شيء، انفجار نووي عاطفي. منافقون. حالة من الهيستيريا الهائلة قد سيطرت لدرجة مرعبة. كأن كريستيانو قد أعلن نهاية العالم".

  • رسالة كريستيانو رونالدو إلى ترامب

    بعد ساعات من مشاركته في حفل العشاء الرسمي بالبيت الأبيض، توجه كريستيانو رونالدو إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليعبر عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً: "شكراً لك يا سيادة الرئيس على دعوتك والترحيب الحار الذي قدمته أنت والسيدة الأولى لي ولزوجتي المستقبلية جورجينا. لكل منا شيء ذو معنى ليقدمه، وأنا مستعد للقيام بدوري بينما نلهم الأجيال الجديدة لبناء مستقبل تحدده الشجاعة والمسؤولية والسلام الدائم".

    وخلال الحفل، قدّم رونالدو للرئيس ترامب قميصًا موقعًا يحمل عبارة: "إلى الرئيس دونالد ج. ترامب، اللعب من أجل السلام".

     وأوضح النجم البرتغالي أن الرئيس الأمريكي يُعد من الشخصيات القادرة على إحداث تغيير عالمي، مضيفًا: "إنه أحد أهم الأشخاص، وإذا استطعنا مساعدة بعضنا البعض لتحقيق ذلك، سيكون أمرًا رائعًا. إنه من بين الشخصيات التي أرغب في لقائها لإجراء حديث ودي، سواء هنا أو في الولايات المتحدة. أعلم أنه كان في السعودية مع رئيسنا محمد بن سلمان، وأتمنى أن ألتقي به يومًا ما".

    رونالدو يعود إلى الولايات المتحدة الصيف المقبل

    يستعد رونالدو للعودة إلى الولايات المتحدة الصيف المقبل، في إطار مشاركة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

    ورغم غيابه عن المباراة الأخيرة في التصفيات أمام أرمينيا بسبب البطاقة الحمراء، نجح المنتخب البرتغالي في حجز بطاقة التأهل بسهولة بعدما اكتسح خصمه بنتيجة كبيرة بلغت 9-1.  

    رونالدو، الذي سيبلغ الحادية والأربعين من عمره خلال البطولة، أكد مرارًا أن مونديال 2026 سيكون الفصل الأخير في مسيرته الدولية، ما يجعل المشاركة المقبلة محطة تاريخية في مسيرته الكروية. ومع ضمان التأهل رسميًا، يبدأ العد التنازلي نحو الظهور الأخير لأيقونة كرة القدم العالمية على أكبر مسرح كروي.  

    ومع ذلك، يواجه المهاجم المخضرم احتمال الغياب عن بعض مباريات الدور الأول، إذ يتعين عليه تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراتين إضافيتين نتيجة البطاقة الحمراء، رغم أن الاتحاد البرتغالي يعتزم تقديم استئناف لتقليص العقوبة.  