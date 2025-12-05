"سأظل مشجعًا للبارسا إلى الأبد" .. لاعب ريال بيتيس يثير الجدل بتصريح جريء قبل مواجهة برشلونة!

في حديثه مع صحيفة "سبورت" الكتالونية، أوضح ألتيميرا أنه لا يزال يعتبر نفسه مشجعًا لبرشلونة أكثر من بيتيس، قائلًا: "برشلونة هو النادي الذي أحببته منذ الصغر، النادي الذي نشأت فيه واستمتعت كثيرًا داخله".

وأضاف: "لكن ريال بيتيس أيضًا يدخل قلبك، فالجماهير هنا شغوفة للغاية، ويغرسون فيك ألوان النادي وروحه، ومع الوقت تتعلم أن تحبه".

وعن المباراة المقبلة، قال ألتيميرا: "نتوقع مواجهة صعبة، كما هو الحال في جميع مبارياتنا على أرضنا. المنافسون يشعرون دائمًا بضغط الجماهير هنا. سنحاول أن نلعب بطريقتنا، وأن نحافظ على هويتنا. ستكون مباراة مثيرة للجماهير، وربما نشهد الكثير من الأهداف".

وأردف: "إذا سجلت هدفًا فسأحتفل، لأنك لا تسجل أمام برشلونة كل يوم، لكن ذلك لن يغير شيئًا، سأظل مشجعًا لبرشلونة".

وبهذا التصريح، يظهر ألتيميرا مزيجاً من الوفاء لبرشلونة والانتماء الجديد لبيتيس، ليخوض مواجهة السبت بروح مزدوجة بين الماضي والحاضر، في مباراة تحمل الكثير من المعاني الشخصية والرياضية.