محمد سعيد

"سأظل مشجعًا للبارسا إلى الأبد" .. لاعب ريال بيتيس يثير الجدل بتصريح جريء قبل مواجهة برشلونة!

لا مجال أمام برشلونة للتفريط في أي نقاط من أجل الحفاظ على صدارة الليجا

يستعد لاعب ريال بيتيس، سيرجي ألتيميرا، لخوض مواجهة خاصة أمام فريقه السابق برشلونة، في المباراة المرتقبة غدًا السبت على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، حيث سيقف وجهًا لوجه أمام النادي الذي نشأ فيه وتكوّن داخله كلاعب كرة قدم.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى برشلونة للفوز من أجل الحفاظ على صدارة ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على غريمه الأزلي ريال مدريد، بينما ريال بيتيس (الخامس بـ24 نقطة)، لديه طموح في التقدم إلى المربع الذهبي لذلك سيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز والتقدم بجدول الترتيب.

  • ألتيميرا وسبع سنوات في "لا ماسيا"

    ألتيميرا، ابن مدينة كارديدو، قضى سبع سنوات كاملة في أكاديمية برشلونة الشهيرة "لا ماسيا"، التي يعتبرها جزءًا من حياته ويؤكد أنه يحملها في قلبه دائمًا.

    الأمر يبدو طبيعيًا، إذ أن والده، أوريل ألتيميرا، ارتبط بالنادي الكتالوني لمدة تسعة عشر عامًا، متنقلًا بين فرق الفئات السنية وصولًا إلى الفريق الأول، واليوم بعد انتقاله إلى بيتيس، يجد اللاعب نفسه في بيئة جديدة بمدينة إشبيلية، حيث يشعر بالراحة وكأنه في منزله الثاني، وهو ما يظهر جليًا في أدائه داخل الملعب.

    ألتيميرا حائر بين برشلونة وريال بيتيس

    في حديثه مع صحيفة "سبورت" الكتالونية، أوضح ألتيميرا أنه لا يزال يعتبر نفسه مشجعًا لبرشلونة أكثر من بيتيس، قائلًا: "برشلونة هو النادي الذي أحببته منذ الصغر، النادي الذي نشأت فيه واستمتعت كثيرًا داخله".

    وأضاف: "لكن ريال بيتيس أيضًا يدخل قلبك، فالجماهير هنا شغوفة للغاية، ويغرسون فيك ألوان النادي وروحه، ومع الوقت تتعلم أن تحبه".

    وعن المباراة المقبلة، قال ألتيميرا: "نتوقع مواجهة صعبة، كما هو الحال في جميع مبارياتنا على أرضنا. المنافسون يشعرون دائمًا بضغط الجماهير هنا. سنحاول أن نلعب بطريقتنا، وأن نحافظ على هويتنا. ستكون مباراة مثيرة للجماهير، وربما نشهد الكثير من الأهداف".

    وأردف: "إذا سجلت هدفًا فسأحتفل، لأنك لا تسجل أمام برشلونة كل يوم، لكن ذلك لن يغير شيئًا، سأظل مشجعًا لبرشلونة".

    وبهذا التصريح، يظهر ألتيميرا مزيجاً من الوفاء لبرشلونة والانتماء الجديد لبيتيس، ليخوض مواجهة السبت بروح مزدوجة بين الماضي والحاضر، في مباراة تحمل الكثير من المعاني الشخصية والرياضية.

  • قرار الرحيل عن برشلونة

    ألتيميرا تحدث عن صعوبة مغادرة برشلونة بعد سبع سنوات، قائلاً: "لم يكن الأمر سهلًا، فالنادي كان بمثابة منزلي. لكنني كنت مدركًا أن كرة القدم لا تتوقف عند برشلونة، بل هناك عالم آخر من الفرص. كان القرار صعبًا، لكننا رأيناه الأفضل. أردت أن أظهر إمكانياتي خارج النادي، وبفضل هذه العقلية وصلت إلى ما أنا عليه اليوم".

    اللاعب الإسباني كشف أنه كان قريبًا من العودة إلى برشلونة مرتين، حيث تلقى اتصالات من شخصيات مهمة داخل النادي، وأوضح: "عندما كنت في ساباديل، تواصل معي برشلونة (برشلونة أتليتيك)، لكن الصفقة لم تكتمل. كان لدي اتفاق شبه نهائي مع بيتيس، ثم جاء عرض برشلونة الذي كان يتضمن إعارتي إلى نادٍ آخر ومن ثم العودة. لكنني شعرت أن الخطوة التالية يجب أن تكون مختلفة، واخترت بيتيس".

    فيرمين لوبيز "المحظوظ" وفخر لاماسيا!

    ألتيميرا شبّه حالته بزميله السابق في "لا ماسيا"، فيرمين لوبيز، الذي عاد إلى برشلونة بعد فترة إعارة ناجحة، قائلًا: "كنت أعاني من تأخر في التطور البدني رغم امتلاكي الموهبة الكروية. فيرمين كان محظوظًا، فقد آمنوا بقدراته وأعاروه إلى ليناريس حيث تألق، والآن هو لاعب رائع في برشلونة. أنا سعيد من أجله، فقد عشنا معًا في الأكاديمية ونرتبط بعلاقة جيدة".

    وأشار ألتيميرا إلى قوة الأجيال التي خرجت من "لا ماسيا"، مثل جيل 2001 الذي ضم إريك جارسيا، أنسو فاتي، وتاكيفوسا كوبو، وكذلك جيل 2006 الذي يضم لامين يامال، بيرنال، وكوبارسي.

    وأوضح: "هؤلاء اللاعبون يصلون إلى الفريق الأول ويلعبون بنفس الفلسفة التي تعلموها في الفئات السنية، مما يسهل عليهم التأقلم مع المستوى العالي. الوضع المالي للنادي منحهم الفرصة، وهناك ارتباط وثيق بين الأكاديمية والفريق الأول".

    وفي ختام حديثه، أكد ألتيميرا أن الانتماء إلى "لا ماسيا" مصدر فخر كبير، قائلًا: "أن تكون في أفضل مكان لتعلم كرة القدم، في أفضل أكاديمية في العالم، أمر رائع. تعلمت هناك معظم ما أعرفه اليوم، بفضل المدربين والكوادر المميزة. إنها تجربة لا تُنسى، وتمثيل برشلونة حول العالم كان شيئاً مذهلاً".

