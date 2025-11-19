Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
محمد سعيد

ساعة فاخرة وخاتمين .. العثور على مقتنيات منتخب تركيا المسروقة خلال مباراة إسبانيا!

القبض على أحد المشتبه بهم مع ترجيح وجود متورطين آخرين في القضية

أفادت مصادر أمنية في إسبانيا، بوقوع حادثة سرقة داخل غرفة ملابس المنتخب التركي في ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، وذلك عقب المباراة التي جمعت الفريق التركي يوم الثلاثاء وانتهت بالتعادل (2-2). 

تركيا دخلت مواجهة إسبانيا، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ وهي تحتاج للفوز بأكثر من 14 هدفًا دون رد، لتجنب خوض الملحق.

هذا الأمر كان مستحيلًا بالطبع؛ حيث اكتفت تركيا بالتعادل الإيجابي (2-2) مع مستضيفتها إسبانيا، لتصعد الأخيرة "مباشرة" إلى كأس العالم 2026، كـ"متصدرة" للمجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة؛ بينما ستخوض تركيا الملحق كـ"وصيفة" بـ13 نقطة.

  • سرقة منتخب تركيا في إشبيلية!

    بحسب المعلومات الأولية التي ذكرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد اختفى من غرفة ملابس منتخب تركيا ساعة فاخرة تُقدّر قيمتها بنحو 200 ألف يورو، إضافة إلى خاتمين ثمينين تزيد قيمة كل منهما عن 60 ألف يورو.

    الحادثة أثارت جدلًا واسعًا بعدما تقدم الجانب التركي ببلاغ رسمي يتهم فيه مجهولين بالسطو على مقتنيات شخصية من داخل الملعب.  

    الشرطة تتدخل وتفتح تحقيقًا موسعًا

    مصادر مقربة من التحقيق أوضحت أن إدارة الملعب تلقت إشعارًا بأن المنتخب التركي ترك بعض الأغراض في غرفة الملابس، وهو أمر يحدث أحيانًا بشكل طبيعي، غير أن هذه المرة انتهى الأمر ببلاغ رسمي عن سرقة، ما استدعى تدخّل الشرطة وفتح تحقيق موسع.

    وفي تطور جديد، أكدت الجهات الأمنية أن الساعة والخاتمين قد تم العثور عليهم واستعادتهم بالفعل، فيما تم تنفيذ عملية توقيف أولية بحق أحد المشتبه بهم، مع ترجيح وجود متورطين آخرين في القضية.

  • التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة

    تعمل السلطات حاليًا على التحقق مما إذا كان الموقوف من موظفي الملعب أو شخصًا تمكن من دخول المنطقة دون تصريح رسمي.  

    التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل، وتحديد كيفية حدوث عملية السرقة والجهات المسؤولة عنها، وسط متابعة دقيقة من الشرطة الإسبانية التي تسعى لإغلاق الملف بعد تحديد المسؤوليات القانونية.  

  • نظام التأهل إلى كأس العالم في قارة أوروبا

    يمثل 16 منتخبًا قارة أوروبا في بطولة كأس العالم 2026 المرتقبة في الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

    اعتمد نظام التصفيات في قارة أوروبا على مرحلتين، الدور الأول تم تقسيمه إلى 12 مجموعة وتأهل من خلاله أصحاب الصدارة مباشرة إلى كأس العالم، ومع انتهاء ذلك الدور أمس الثلاثاء، ضمنت هذه المنتخبات الوصول إلى المونديال، كالتالي: "إنجلترا وفرنسا وكرواتيا والبرتغال والنرويج وألمانيا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا والنمسا وإسكتلندا".

    أما الدور الثاني فقد ضم 16 منتخبًا، بواقع 12 منتخبًا احتلوا المركز الثاني في مجموعتهم في الدور الأول من التصفيات، والتحق بهم أفضل 4 فرق في ترتيب دوري الأمم الأوروبية في موسمه الأخير، بشرط عدم التواجد في أي من المركزين الأول والثاني في مرحلة الدور الأول من التصفيات.

  • موقف تركيا في التصفيات الأوروبية

    تأهل إلى الدور الثاني 4 فرق من دوري الأمم هي: مقدونيا الشمالية وأيرلندا الشمالية والسويد ورومانيا، إلى جانب 12 فريقًا تواجدوا في مركز الوصافة في الدور الأول وهم: "إيطاليا والدنمارك وتركيا وأوكرانيا وبولندا وويلز وتشيكيا وسلوفاكيا وأيرلندا وألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو".

    ويحسم الدور الثاني آخر 4 فرق ستمثل القارة الأوروبية في المونديال المقبل لينضموا إلى الفرق الـ12 التي حجزت مقعدها من الدور الأول مباشرة.

    وبالنظر إلى نظام الدور الثاني، سيتم تقسيم الفرق الـ16 إلى 4 مسارات على أن يضم كل مسار 4 فرق، وفي كل مسار سيتم خوض مباراتين نصف نهائي من دور واحد يوم 26 مارس المقبل، على أن يتواجه الفائزان من المباراتين في النهائي الذي سيكون من دور واحد أيضًا يوم 31 مارس المقبل، ليتأهل بالتالي الفرق الفائز في كل مسار من المسارات الأربعة إلى المونديال.

    وستجرى قرعة الدور الثاني لتحديد المسارات غدًا الخميس في زيورخ، وسيتم تقسيم المنتخبات الـ16 إلى 4 مستويات، على أن يتواجد في كل مستوى 4 فرق.

    وبحسب ما ستسفر عنه القرعة في كل مسار، سيستقبل فريق من المستوى الأول فريقًا آخر من المستوى الرابع في نصف النهائي، على أن يستقبل فريق من المستوى الثاني فريقًا من المستوى الثالث في نصف النهائي الآخر، وسيتم تحديد الفريق الذي سيستقبل المباراة النهائية على أرضه بالقرعة.

    وبالنظر إلى تصنيف المنتخبات قبل قرعة الغد فهو كالتالي:

    المستوى الأول: إيطاليا - الدنمارك - تركيا - أوكرانيا

    المستوى الثاني: بولندا - ويلز - التشيك - سلوفاكيا

    المستوى الثالث: أيرلندا - ألبانيا - البوسنة والهرسك - كوسوفو

    المستوى الرابع: رومانيا - السويد - مقدونيا الشمالية - أيرلندا الشمالية.